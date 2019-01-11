蘇貞昌+陳其邁掌行政院　蔡英文+賴清德瞄準2020總統連任

▲賴清德、蔡英文、蘇貞昌、陳其邁。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心）



記者陶本和／台北報導

立法院10日三讀108年度中央政府總預算，行政院長賴清德11日上午進行內閣總辭，隨後將與前行政院長蘇貞昌一同入府，由總統蔡英文宣布閣揆交棒給她昔日的老長官蘇貞昌，未來將搭配副院長陳其邁，組成「蘇邁配」；而賴清德將先休息一陣，黨內也有評估，未來組成「蔡賴配」瞄準2020總統大選。

在民進黨九合一潰敗之後，蔡英文逐步啟動整隊工作，在確定「親英」的卓榮泰拿下黨主席選舉勝利後，黨內人事的佈局與整隊也將交由卓來處理；而在行政院的人事調動上，賴清德在處理完總預算案後，宣告暫時退場，換蘇貞昌將上陣。

在派系平衡的考量之下，黨務機器已交給卓榮泰，而在行政系統方面，賴清德雖然堅持離開，但並未代表新系真的放掉行政系統；賴清德和蘇貞昌，表面上是不同派系，但過去蘇貞昌及其子弟兵也是有跟新系併肩作戰的默契，例如，2012年蔡英文競選總統時，總部由蘇貞昌擔任主任委員，新系的林錫耀擔任執行總幹事、陳俊麟主責民調，團隊中新系、蘇系人馬其實都有過合作與互動的經驗。

所以，在確定蘇貞昌有意願之後，就是「如何讓賴清德優雅下台，蘇貞昌威風就任」，各派系間很快取得默契，共組「史上最強勸留團」，從蔡英文、蘇貞昌，到游錫堃等人都對外強調，「目前最好人選還是賴清德」，但其實早已底定，就是由蘇貞昌接棒閣揆。

▼前桃園市新聞處處長、民進黨發言人張惇涵，掌行政院發言人呼聲高。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文宣布閣揆蘇貞昌 張惇涵掌發言人呼聲高

在時程的規劃上，賴清德11日上午9時30分將舉行臨時行政院院會，進行內閣總辭；接著會跟蘇貞昌進入總統府內，屆時蔡英文也將會在府內共同召開記者會，宣布蘇貞昌接掌行政院一事；不過據了解，當天只會公布蘇貞昌，接下來會在下週確定發言人系統人事後，一起公布副院長由陳其邁出任。

至於在發言人系統人事上，早在桃園市長鄭文燦上任之後，其新聞處長張惇涵並未入市府，並且與其他蘇系人馬多有躁動，已經可以看出端倪；特別是張惇涵過去擔任過蘇貞昌文宣部副主任、民進黨發言人，後來隨鄭文燦擔任新聞處長，發言犀利受到矚目，入閣掌管發言系統的呼聲早傳言已久。

在內閣改組的幅度上，黨政人士評估，涉及總統職權的國安系統暫時不會有調整，主因在於近來國際局勢變動巨大，中美貿易戰在農曆年後也可能加劇；加上選後中國大陸對我友邦虎視眈眈，據涉外人士指出，1月份國安系統已開始注意2個友邦國家，其中包括蔡英文曾走訪過的中南美洲國家，因此就局勢，加上必須考量情治系統一起調動，所以預計會在5月份之後，520之前才會著手。

秘書長將親蘇 何佩珊留任副秘續扮立院溝通橋樑

在行政院秘書長方面，據黨政人士指出，會以親近蘇為優先考量，至於副秘書長何佩珊可望留任，繼續扮演行政院與立法院重要溝通橋樑的角色。在內政方面，據指出調動幅度並不會太大，包括內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、法務部長蔡清祥等人目前都很穩固，會先從農委會、交通部、環保署、教育部、中選會與促轉會主委等6部會優先補實。

在交通部長方面，傳言行政院政務委員吳澤成接任，不過也較有可能由現任代理部長王國材真除；農委會方面，也可能由代理主委陳吉仲真除；而教育部長方面，外傳已徵詢立委管碧玲，但黨內評估可能性並不高，未來較可能納入立委不分區名單。

「蔡賴配」瞄準2020總統連任

至於賴清德卸任之後，黨內人士表示，從整體來看，「親英」的卓榮泰掌黨務系統，行政系統顯然新潮流不願放手，轉而交由過去多有合作的蘇系，而陳其邁擔任副院長的角色，也不免有在政院裡平衡派系的味道；而此一佈局，從蔡英文進來聲勢高漲來看，加上她在臉書上曖昧要賴清德「休息一下，再一起拼」，不免也有組成「蔡賴配」，瞄準2020的味道。

黨內人士指出，依慣例在總統第二任時，會以「政治味」較濃厚的副手搭擋，蔡英文在2018九合一選舉中面臨挫敗，聲勢跌落谷底，近期聲勢回溫，加上目前算是暫時穩住黨內派系百家爭鳴的狀況，蘇貞昌擁有行政經驗，可以穩住內政，「蔡賴配」強化選戰能量會是選項之一。

不過在外界所擔心的蔡英文、蘇貞昌二人心結問題上，黨內人士也表示，面對國家、重大政策推動，加上在九合一選戰後，兩人多有良善的互動；據了解，在蘇貞昌謝票行程進入終點前，蔡英文、陳菊在終點迎接，是沒有事先談好的，而是在蘇貞昌快抵達終點前，幕僚才得知趕緊通知還在戰車上謝票的蘇貞昌，給了他們一個很大的驚喜。

若就現實面而言，蘇貞昌身為蔡英文在扁時代的老長官，未來會不會壓過蔡英文？黨內人士表示，這必須看蔡英文當下的聲勢，但行政上蔡英文還是可透過召開迴廊談話，來掌控相當程度的話語權。

▼蘇貞昌、蔡英文與賴清德。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

