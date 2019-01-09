前女友攬新歡拍抖音！　男狂捅臉、頸20刀：只是想教訓她

▲恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸一名黃姓男子和女友夢夢是大學情侶，畢業後一起到南京打拼，但在工作一段時間後，女方以性格不合為由提出分手。雖然夢夢將對方封鎖，但黃男仍一直死纏爛打，不斷上門求復合，最後她只好報警處理。黃男事後偶然在抖音上發現夢夢和新歡的影片，便崩潰持刀狂砍前女友20多刀致死。

根據《香港01》報導，黃男在分手後一直騷擾對方，雖然已被對方封鎖聯絡人，還是不斷上門要求復合，夢夢不堪其擾之下只好報警處理。但事情沒有因此結束，黃男在2018年7月時發現，夢夢和一名男子一起出現在抖音上，背景在一處遊樂場，2人看起來很開心。

▲恐怖情人找上門。（示意圖／記者徐文彬攝，非當事人）

報導指出，黃男後來確定男子是夢夢的現任男友後，便在盛怒之下上網買了一把刀，帶刀前往南京一處店家找到夢夢，兩人見面之後便引發爭吵，儘管當時有人上前勸阻，但因為黃男持刀，還向眾人丟東西，沒有人敢靠近，最後黃男用刀狂桶夢夢臉部和頸部多達20刀以上。

據報導，南京市中級人民法院於9日公開審理此案，檢方以故意殺人罪對黃男提出訴訟，黃男於庭上供述，「一開始帶刀只是想嚇唬對方，後來我覺得她太絕情就想要她死，給她一點教訓。」黃男家屬則表示，如果能「保住黃男的一條命」，願意賠償人民幣30萬元（約新台幣135萬元），目前已經匯入法院銀行戶口，希望能與夢夢的家人協商。但是夢夢父母並不領情，更向法院提起刑事附帶民事訴訟，希望法院判處黃男死刑，並賠償人民幣123萬元（約新台幣550萬元）。