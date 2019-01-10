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表情符號也有「世代差距」　長輩最愛「比讚的大拇指」

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▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲通訊軟體微信。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

據陸媒報導，通訊軟體微信9日釋出《2018微信年度數據報告》，內容除了提到微信每天用戶的活躍數量外，這次也發現不同年齡層，愛用的表情符號也不相同

據騰訊網報導，《2018微信年度數據報告》指出，去年微信每個月有10.82億的活躍用戶，每天有將近450億次的訊息發送，在視訊通話方面，每天也有高達4.1億次。而在微信每個月高達10.82億的活躍用戶當中，有6.3億人為55歲以上的用戶。

有趣的是，不同年齡層所愛用的表情符號也不相同，據報告，00後（西元2000年後出生的世代）最愛使用的是「掩面哭泣」的表情符號，代表「十字當頭的無奈，長輩們不懂」，90後（西元1990年代出生的世代）最愛使用的是「邊哭邊笑」的表情符號，代表「20多歲的人生，總是邊哭邊笑」。

80後（西元1980年代出生的世代），最愛使用的是「咧嘴笑」的表情符號，代表「一身正能量，真誠質樸地笑對一切」。70後（西元1970年代出生的世代），最愛使用的是「掩嘴笑」的表情符號，代表「沒事偷著樂的樂觀主義者」。而年齡層最大的55歲以上使用者，最愛使用的表情符號為「比讚的大拇指」，代表「最慷慨的鼓勵家」。

報告也提到，在過去一年當中，愈來愈多人選擇透過微信，讓他們的生活變得更方便，例如每個月透過「乘車碼」搭乘公交地鐵的人數較前一年增長4.7倍，每個月透過微信零售來消費的用戶也較前一年增加1.5倍。

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關鍵字：通訊軟體,表情符號,世代差距,微信,中國大陸

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