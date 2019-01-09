沃爾瑪為何放棄支付寶？　逼出阿里巴巴蓋超商強行輾壓

▲阿里巴巴「親橙里」無人超市。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

在這個時代，移動支付對中國大陸有著深遠的影響，使交易時普遍無現金化。不過沃爾瑪超市去（2018）年陸續傳出「付費不支持支付寶」的事件，使得阿里巴巴創辦人跳出來回擊，要自己開一間超市「打敗你」。

據《騰訊網》分析指出，支付寶是阿里巴巴開發的一款支付軟體，使支付更加方便快捷，還同時促進了交易無現金化；據說，被稱為「最懂女人的男性」馬雲，為了讓客戶有更好的體驗，還去第一線當過客服，為客戶「專業地」解答問題。

▲沃爾瑪超市（Walmart）。（圖／路透）



分析也說，其實，沃爾瑪放棄使用支付寶，不過也是在市場激烈的競爭中選邊站而已；因為沃爾瑪早已和微信成為了戰略合作夥伴，自然就不再支持支付寶付款。

隨後，馬雲在去(2018)年4月底在阿里巴巴杭州西溪園區開了一間親橙里無人超市，面積4萬平方公尺、結構5層高，同時還提出了新零售這個概念，這個超市並不是一個簡單的購物場所，而是代表一種新的生活方式，重新定義生活概念，加速實現自動結算。

分析表示，親橙里做為一個深度試驗區，將重新定構「我們對超市的理解」，隨著阿里巴巴不斷地顛覆在中國大陸市民的生活習慣，如果這次親橙里無人超市的試驗成功，接著按照該集團的財力進行推廣、普及，不斷顛覆營運多年的超市，最後甚至整個沃爾瑪帝國都將被取代。