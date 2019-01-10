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大灑幣！觀光局今年再推「淡季旅遊補助」　方案最快農曆年後出爐

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▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲觀光局今年擬再推淡季旅遊補助，方案最快年後出爐。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

總統蔡英文喊話暖冬旅遊補助應該擴大成常態性國旅補助，交通部觀光局長周永暉10日指出，目前還在規劃相關方案，希望能刺激淡季及非尖峰時段的國內旅遊，初步會先跟地方縣市政府與業者進行座談會聽取想法，也會一併檢討過去補助方案的做法，預估具體方案還需2~3個月才會出爐。

行政院日宣布的擴大內需方案，在觀光方面將砸10億續拚「重點十國」，加強行銷挽救觀光業，對內則是補助全台40個小鎮套裝旅遊計畫各100萬元，搭配特色活動行銷小鎮，以吸引國人進行深度國民旅遊。觀光局擬在今年第2季與第4季旅遊淡季的國旅常態補助，且定調假日沒有補助，只限定在平日才有補助。

▲▼觀光局長周永暉。（圖／記者賴文萱攝）

▲觀光局長周永暉說，初步將與縣市政府觀光首長及業者討論交流，預估要2~3個月時間具體方案出爐。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局長周永暉進一步說明，由於1月份還有擴大暖冬遊補助方案，目前會先等該方案結束後進行檢討，1月底也會輪流跟各縣市政府觀光首長及地方業者進行座談會，聽取想法，進行全面滾動式檢討後，才知道未來該如何修正，預估要2~3個月時間。

周永暉說，現在想法是希望能在旅遊非尖峰、離峰，按過去旅遊調查來看，就是4~6月、10~11月屬年度旅遊淡季的時候，推出相關方案刺激國旅，但也還不完全會是採補助方式，目前是會以區域旅遊，並跟小鎮旅遊結合，讓業者做產品包裝，坐新遊程帶動，等到比較具體的時候會再對外報告。

至於去年3個國旅補助包含花蓮震後、南灣計畫以及宜花東高屏暖冬遊補助，每次推出就備受爭議，周永暉說，已委外進行成效評估報告，預估3月出爐，屆時也會對外公布。另外，因為觀光局人力不足關係，使得補助方案申請經常接獲業者抱怨觀光局補助款項拖很久，他也說會一併納入檢討，主要希望用2大方向改善，包含審議資訊化或由地方政府協助執行，希望能縮短申請流程。

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關鍵字：觀光局,淡季旅遊補助,旅遊補助,國旅,國旅補助,周永暉

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