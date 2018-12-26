翁章梁就任首行程竹崎老人會　談老人假牙補助

▲ 翁章梁上任後首行程前往竹崎老人會談老人假牙補助。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣長翁章梁走馬上任，26日公開行程前往竹崎鄉老人會，他向現場長輩報告自己就任後，第一份公文就是批示補助老人裝假牙。翁章梁表示，業務單位正在研擬相關辦法與細節，並爭取縣議會支持，希望明年4月起就能兌現這項老人福利政見，他強調，有了健康的牙齒，對老人的身體健康有絕對的影響，長輩也會更樂於參加社交活動，讓晚年活的更快樂、更有尊嚴。



翁章梁25日宣誓就職，26日公開行程就由新科竹崎鄉長曾亮哲和竹崎鄉老人會會長王水田陪同參加竹崎老人會餐敘，知名書法家黃枝文還提字杜甫絕句送給翁章梁。

翁章梁指出，雙親在他擔任嘉義縣社會局長期間相繼離世，母親晚年因牙齒不好，勤儉捨不得花錢裝假牙，漸漸的無法吃東西，健康狀況也跟著惡化，他才思考牙齒對老年人健康的重要性，因此在競選期間提出補助裝假牙的承諾。



翁章梁引述日本研究指出，缺牙會造成阻嚼能力降低，影響負責記憶的大腦海馬區及周圍組織體積縮小，增加失智風險，但許多老人家以為這是老化的自然現象，其實這跟牙齒的健康狀況息息相關。

嘉義縣老人人口比例已逼近19％，高居本島第一，照顧老人家晚年的生活，是縣府的責任，相關單位正在研擬實施細節，未來65歲以上老人及55歲以上原住民全口活動式假牙每人補助4萬元，半口活動式假牙補助2萬元，部分活動式假牙每人補助1.5萬元，初估第1年假牙補助所需經費約1.1億元。