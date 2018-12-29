嘉縣樂齡學習中心成果展　翁章梁：把樂齡中心當作第2個家

▲▼嘉義縣長翁章梁、教育處長鄧進權出席樂齡中心成果展。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣政府28日於人力發展所舉辦2018年樂齡學習中心成果展，由嘉義縣長翁章梁、教育處長鄧進權一同出席與長者互動，並頒獎表揚樂齡模範生、樂齡拍檔及績優講師、志工，現場氣氛溫馨、幸福洋溢。

臺灣老齡化速度加快，嘉義縣65歲以上的人口比率高達19％，堪稱為全國比例最高的縣市，為幫助更多長者擁有快樂的晚年生活，從97年起開始推動樂齡學習，並於106年達成「一鄉鎮一樂齡」的目標，統計至2018年11月底，本縣共有18間樂齡學習中心辦理3,843場次樂齡學習活動，總計有9萬7,615人次受惠。

樂齡學習中心依在地學習者需求規劃「學外語防失智」、「看電影話人生」、「高齡美感養成特訓班」、「樂齡快樂腦適能」等課程，更多活潑有趣的樂齡課程可上網查詢「嘉義縣樂齡學習網」（https://ppt.cc/fZw51x）。

縣長翁章梁指出，樂齡學習中心的成立是為了讓長者從家裡走出來讓生活更加豐富，享受健康人生，歡迎長輩們把樂齡中心當作第2個家，天天樂齡、快樂學習。

翁章梁表示，如何落實長輩預防保健、延緩失能是一個刻不容緩的議題；因此，幫助民眾在晚年生活，擁有完整的樂齡教育，是縣府責無旁貸的任務，未來我們也會努力規劃，讓大家可以在「嘉」安心。