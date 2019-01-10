嘉大學生服務營隊啟動　足跡遍及嘉義縣台南各鄉鎮

▲▼嘉義大學服務營隊，寒假期間將服務遍及嘉義縣台南各鄉鎮。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學學生社團寒假服務營隊日前由艾群校長在蘭潭校區學生活動中心親自授旗給各營隊代表，代表著啟動愛心不打烊、送暖至偏鄉活動，讓校園充滿正能量。2019年嘉大寒假服務營隊共有10隊，自1月21日起至1月31日止，足跡將遍及嘉義縣及台南市各鄉鎮，把正面能量帶給偏遠地區的中小學生。

蘭潭國樂團將於嘉義縣番路鄉黎明國小舉辦「2019年嘉義縣黎明國小寒假營隊」，漱音國樂社及特教志工隊在嘉義縣水上鄉南靖國小合辦「樂特別，樂快樂」，藉由團員們的專業及活潑的互動，奠定學童音樂上的基本觀念及技巧；樵夫志工隊在嘉義縣東石鄉東石國小舉辦「冬冬冬！樵個好年」、OneWay團契國際志工隊在嘉義縣番路鄉黎明國小舉辦「創思啟發-愛麗絲的奇幻旅程」及農藝志工隊在台南市後壁區永安國小舉辦「一本漫畫闖天涯冬令營」，透過做中學、學中做，讓學童從遊戲中學習團隊合作的重要。

天文社在北回歸線太陽館舉辦「星海方城市」，結合太陽館獨特的教學場地，使大家能用互動的方式學習，教學之中也不失趣味。另外課業輔導社在嘉義縣布袋鎮永安國小舉辦「勇闖七大洲計畫冬令營」；數位學習社在嘉義縣中埔鄉和睦國小舉辦「數位探索冬令營」；慈光社在嘉義縣東石鄉網寮國小舉辦「2018年度網寮冬令營」；手工藝社在嘉義縣布袋鎮新塭國小舉辦「冰雪奇緣藝術營」。



蘭潭國樂團游宜佳同學及漱音國樂社簡龍呈同學代表接受授旗及致詞，分享藉由參加營隊學習活動執行心得與服務奉獻歷程，以及與小學生接觸所得到的溫馨回饋，等等過程皆讓大家充滿正向的影響。

校長艾群除授旗外，並提醒同學注意自身及服務對象的安全，此外，辦理營隊過程中會碰到很多困難，同學們要學習團隊合作，互相協助共渡難關，期許同學能在服務中獲得自信，祝福每個學生都有豐碩的收穫。