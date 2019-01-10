台灣好美！駐泰代表處攜手22縣市　網讚這些照：「意圖使人不想上班」　





▲駐泰處挑選最美照片做成限量版紀念品，送給泰國民眾。圖為奇美博物館。（圖／以下皆翻攝自Chen-yuan Tung臉書）

政治中心／綜合報導

為落實新南向政策，駐泰代表處近日與台灣各縣市合作，要以最漂亮的美景照片製作成限量版紀念品，並且送給泰國民眾推廣觀光，希望台灣網友們能夠一起幫幫忙，從中挑選出最美麗的照片作為代表；不料美照PO出後，竟引來網友大讚「意圖使人不想上班」，只想放假衝一波去玩！

駐泰國經濟文化辦事處代表童振源10日在臉書上表示，「駐泰處與台灣各縣市合作，要以最漂亮的美景照片製作成限量版紀念品，送給泰國朋友，展現台灣、科技與藝術。」截至10日下午14時，童振源共貼出台東縣、花蓮縣、台南市、馬祖縣、澎湖縣政府提供的風景美照，希望大家在喜歡的圖片上按讚與分享，選出最漂亮景色的照片，一起向泰國朋友行銷台灣的觀光。

▲▼台南全美戲院手繪海報、祀典武廟「大丈夫」匾。

只見台東縣政府端出三仙台跨海步橋、達悟族的拼板舟和熱氣球嘉年華照片，花蓮縣政府是拿出清水斷崖、太魯閣國家公園照片，台南縣政府有奇美博物館、紅到美國的全美戲院手繪海報、七股鹽田濕地、孔廟、祀典武廟「大丈夫」匾、馬祖縣政府的藍眼淚、媽祖巨神像、東引島燈塔、北竿芹壁村，以及澎湖縣政府的雙心石滬、花火節照片，各個精彩、漂亮，引來網友大讚「大使，台南市民以你為榮，讚」、「台東有原始美～期待去旅遊」、「你這樣是意圖使人不想上班... 我要放假去花蓮還有澎湖玩~~~」。

《ETtoday新聞雲》提醒欲前往觀光的國內民眾，別忘了政府推出的「擴大國旅暖冬遊方案」，可以趁元月底前搭配此方案，只要準備好證件，全台5000間旅館及民宿入住時每房現省1000元，60歲以上、30歲以下更加碼補助到1500元，讓你開心玩又能省荷包！





▲▼三仙台跨海步橋、熱氣球嘉年華照片。

其實自2017年7月以來，駐泰處就採取五項創新作法，包括外交工作數位化、資源整合平台化、政府民間合作雙贏、服務台商需求導向及創新改革與活絡資源，嘉惠台灣僑胞與台商，並且促進台泰實質夥伴關係發展。為讓國內外民眾全盤暸解台泰關係發展與新南向政策作法及成效，駐泰代表處也在2017年3月推出「新南向 台泰好」手冊；2019年開春之際，駐泰代表處再推出新版「新南向 台泰好」手冊，展現駐泰代表處努力推動多元外交的特色與成果。

▲▼太魯閣國家公園、清水斷崖。

新版「新南向 台泰好」首先介紹當前台泰關係發展現況與推動新南向政策的五項創項作法，進而展現過去1年半以來的推案成果，以領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向呈現，最後則彙整駐泰代表處成立的七個單一聯絡窗口與九個台泰交流服務平台資訊，以便服務旅泰鄉親與僑胞，同時提供台泰各界友人運用，促進台泰夥伴關係的雙向發展。

▼雙心石滬、澎湖花火節。

▼馬祖藍眼淚、東引島燈塔、北竿芹壁村。

▼別忘了幫駐泰處「按讚、分享」美照，把美景一同分享給泰國的朋友喔！