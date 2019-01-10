竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

▲煥然一新的藝術裝置「福氣十竹」，增添年味。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

近日途經新竹市文化局的民眾，發覺入口處的櫥窗變美了。臘月迎新，文化局邀請了在地策展團隊「沃沃美學」，將大門入口處的櫥窗妝點一下，煥然一新的增設了藝術裝置「福氣十竹」，作品以「竹」為視覺延伸，用十支隱喻「十足」的竹子，再用毛線穿針引線，將一整年滿滿的福氣，編織串聯起來，歡迎洽公民眾放慢腳步駐足觀賞，一起迎接新的一年。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，文化局自1980年興建迄今，將近40個年頭，扮演著多重功能，除了是辦公處所，也是市民借閱圖書的總圖書館及藝術家展覽的場域空間，承續早期文化中心的推動地方藝文活動、社會教育、文化薪傳等任務。目前，市府正積極向中央爭取經費於現址重建「新竹市總圖書館」，5,000坪的基地，將擘劃一棟現代化圖書館及展覽空間。為迎接農曆新年，特別邀請在地藝術策展團隊「沃沃美學」為文化局妝點門面，煥然一新的藝術裝置「福氣十竹」，增添年味，也為「美感城市」換妝播種。

沃沃美學藝術總監張馨之表示，文化局入口櫥窗，一改過去例行展風格，以紅色為底的牆面象徵喜氣迎接己亥新年，並以新竹的「竹」為視覺主軸，左右各十支竹子，特別央請師傅在新竹山間新採，因未經曝曬，可以維持長綠，彰顯「新」竹意象；再以竹子為經緯，用手工編織、纏繞等方式，將好似連綿的福氣，由或深或淺的藍，綠、橙、紅、黃、粉等繽紛色彩交織的毛線，把原本分立的十竹交織串連起來，掛上紅色喜氣的祈福紙籤，象徵「福氣十竹」。

另外，櫥窗內還加裝了燈軌夜間照明，讓文化局入口櫥窗在夜間也有美麗景緻。新櫥窗從製作到完成，引起了看展、洽公等民眾及志工朋友駐足，有人說，變亮了有新意，也有說，有如百貨公司的時髦櫥窗，還有好奇櫥窗的藝術設計概念和創作手法。不論是駐足欣賞或