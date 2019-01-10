　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲煥然一新的藝術裝置「福氣十竹」，增添年味。（圖／新竹市政府提供）

▲煥然一新的藝術裝置「福氣十竹」，增添年味。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

近日途經新竹市文化局的民眾，發覺入口處的櫥窗變美了。臘月迎新，文化局邀請了在地策展團隊「沃沃美學」，將大門入口處的櫥窗妝點一下，煥然一新的增設了藝術裝置「福氣十竹」，作品以「竹」為視覺延伸，用十支隱喻「十足」的竹子，再用毛線穿針引線，將一整年滿滿的福氣，編織串聯起來，歡迎洽公民眾放慢腳步駐足觀賞，一起迎接新的一年。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，文化局自1980年興建迄今，將近40個年頭，扮演著多重功能，除了是辦公處所，也是市民借閱圖書的總圖書館及藝術家展覽的場域空間，承續早期文化中心的推動地方藝文活動、社會教育、文化薪傳等任務。目前，市府正積極向中央爭取經費於現址重建「新竹市總圖書館」，5,000坪的基地，將擘劃一棟現代化圖書館及展覽空間。為迎接農曆新年，特別邀請在地藝術策展團隊「沃沃美學」為文化局妝點門面，煥然一新的藝術裝置「福氣十竹」，增添年味，也為「美感城市」換妝播種。

沃沃美學藝術總監張馨之表示，文化局入口櫥窗，一改過去例行展風格，以紅色為底的牆面象徵喜氣迎接己亥新年，並以新竹的「竹」為視覺主軸，左右各十支竹子，特別央請師傅在新竹山間新採，因未經曝曬，可以維持長綠，彰顯「新」竹意象；再以竹子為經緯，用手工編織、纏繞等方式，將好似連綿的福氣，由或深或淺的藍，綠、橙、紅、黃、粉等繽紛色彩交織的毛線，把原本分立的十竹交織串連起來，掛上紅色喜氣的祈福紙籤，象徵「福氣十竹」。

另外，櫥窗內還加裝了燈軌夜間照明，讓文化局入口櫥窗在夜間也有美麗景緻。新櫥窗從製作到完成，引起了看展、洽公等民眾及志工朋友駐足，有人說，變亮了有新意，也有說，有如百貨公司的時髦櫥窗，還有好奇櫥窗的藝術設計概念和創作手法。不論是駐足欣賞或

ET快訊
尾牙抽中老闆簽名照！他怒撕毀「結局更悲傷」
家人反對這段戀情…中和16歲少年進旅館　便當吃一半燒炭亡

關鍵字：新竹市文化局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蛋洗噴漆「大紅惡」！民眾持棍要揍人　幼兒園長滅火哭了：覺得痛苦

影／高志鵬又放鴿子沒來報到！　新北檢硬起來「依法拘提」

BMW男酒駕逆向爆撞！豐田「彈飛3公尺」支解　女駕駛拋飛慘死

中加過去10年「零引渡」　緝捕貴婦奈奈機會渺茫

影／「幼教界隋棠」麻煩大了！塞幼童入櫃涉強制罪檢要傳她

快訊／新北中和旅館「16歲少年燒炭」身亡　警方拉起封鎖線

「雙煞搶銀行？」防搶演練太逼真　民眾驚呼「金Ａ嗎？」　　

國際佛光會慧慈寺　拜會善化分局送溫暖結緣

逃避追緝　藥頭指揮下線「網路賣毒」

失蹤3天的失智老人找到了！　白河警搜山尋獲直呼奇蹟

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

「雙煞搶銀行？」防搶演練太逼真　民眾驚呼「金Ａ嗎？」　　

國際佛光會慧慈寺　拜會善化分局送溫暖結緣

逃避追緝　藥頭指揮下線「網路賣毒」

失蹤3天的失智老人找到了！　白河警搜山尋獲直呼奇蹟

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

故宮南院提優惠接駁　民眾看展邊賞南院建築

母愛噴發！7月孕婦摔斷手　為腹中女兒「局部麻醉」清醒接受手術

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500元

成大醫院藝術走廊　昆蟲的微距世界

SBL／3老將本週拚歷史紀錄　呂政儒瞄準超越田壘得分王

萌喵鬧鐘叫醒媽卻被「臭腳攻擊」　眼神死嫌棄：鹹魚走開

「他們說我該被殺死」棉花糖女曾患飲食失調　走出憂鬱大秀泳裝

海格大叔的童心筆觸　繪出怪獸冒險嘉年華

大同賣雙北6.5千坪土地　合計金額近百億

蔡英文把暖冬補助變大了！　這六個月「平日」出去玩都有賺

老賊闖空門偷2百萬玉飾　要抽菸不成手一轉「手銬鬆了」

解密電商法／正規網店拍手叫好　代購「畫商品」規避查緝

解密電商法／史上最嚴89條　業內分析：逐步整頓跨境電商

解密電商法／徵稅重塑市場　終結微商代購「野蠻時代」

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

箭竹筍採筍證　開放跨區申辦

異常流感疫苗　台南全數停用回收

旗津蔣公感恩堂　主神換為觀世音

酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

7月孕婦摔斷手　清醒接受局部麻..

做大腸鏡？　注意大腸癌12項警..

宜蘭疏濬採砂　國庫進帳2.5億..

焚燒建材惹怨　岡山居民怒：「不..

基隆市道路考評　獲得甲等

台東市垃圾車動態app測試上路

清明連假 關山警加強交管及簽巡

宜居竹市　張馨之返鄉創沃沃美學

屏東阿婆芹菜管　藏了一股化不開..

更多熱門

相關新聞

太空人將登陸　新竹東門城

「2019新竹過好年」本月初搶先起跑！擔任設計東門城主燈的日本京都造型藝術大學團隊，在知名藝術家森岡厚次帶領下，12月底起進駐新竹市，因應豬年到來，以《探索》為題打造八公尺高的主燈「小豬太空人」，可愛小豬全身太空裝扮，手持望遠鏡看向遠方幸福街景。

鴻梅文化十周年　為新秀搭建舞台

鴻梅新人獎　拓展藝術欣賞面向

火柴盒的時空記憶展　榮民半世紀收藏

張翠滿個展　竹市文化局展出

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面