訂「余光中日」遺孀給軟釘：名正才能言順　4局長道歉獲首肯

▲高雄市政府4位局長親自到余光中老師家中致歉，中獲得首肯 。（圖／高雄市政府文化局提供）

地方中心／高雄報導

高雄市政府文化局傳出要訂定「余光中日」，遭到遺孀范我存給予軟釘子「名正才能言順」，高雄市政府觀光局長潘恆旭、民政局長曹桓榮、文化局代理局長王文翠及新聞局長王淺秋，一起拜訪余光中遺孀范我存，說明市府希望規劃辦理余光中先生紀念活動，獲得支范我存的支持。

曾經被梁實秋稱為「右手寫詩，左手寫散文，成就之高一時無兩」的余光中，1985年定居於高雄，任教中山大學並出任文學院創院首任院長兼外文所所長。2000年曾經獲得高雄文藝獎，並於2015年獲得第34屆行政院文化獎；他在中山大學任教32年，作育英才無數，創作時間長達65年、晚年仍創作不輟，共出版繁體及簡體中文專書七十多種。

文化局代理局長王文翠強調，余光中先生在文學領域屬大師級人物，文化局將配合余光中今年十月冥誕規劃一系列主題書展、手稿展示、講座、朗讀音樂會等活動，考量余光中諸多手稿存放在中山大學，文化局將與中山大學洽談合作意願與方式之後，提出具體活動內容。

去年10月文化局「秋天，在高雄遇見文學」文學月系列，已經針對逝世10周年的文學大師葉石濤先生推出文學紀念音樂會、葉老書房主題書展和講座等活動，所以在今年10月也將規劃余光中講座、書展及手稿展示、影像及文學音樂會等活動，連著兩年以不同型態方式，紀念在高雄深耕創作的文學大師。