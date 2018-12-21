影／「他嚇到褲子漏尿！」怪男持刀砍台大教授堅稱：不會道歉

記者陳豐德／新北報導

台大教授黃達業日前上政論節目批評江宜樺「最好將來不要再回台大」，不了引起一名山姓男子不滿，查到黃在林口區忠孝三路有辦公室，21日上午就拿起家中水果刀直奔，抽刀出來企圖傷人，所幸黃達業反應快並未受傷；山男被帶回偵訊時面對記者提問「要跟他道歉嗎？」他冷漠回應：「不會跟他道歉」，意指要讓黃深知自己發言有多不當。

▲男子持刀砍台大教授黃達業未遂，卻堅稱「不會道歉」。（圖／記者陳豐德翻攝）



前行政院長江宜樺18日應台大政治系學會邀請，不料竟引來學生突襲抗議，要求江宜樺為太陽花學運時下令以警力驅逐一事負責。對此，台大金融研究中心主任黃達業19日受邀上三立政論節目「新台灣加油」時表示，雖然這次專題演講是學生會邀請的，但江宜樺應該有點智慧，知道後要禮貌性地拒絕，對於江宜樺當初處理學生事件的方式相當不認同，好好的一個服貿協議、學生運動，搞到最後以暴力收場，就是警察最後打人，這是非常不好的，呼籲「江宜樺先生最好將來不要再回台大」。

▼台大教授黃達業表示，對保全真的很失望。（圖／記者柳名耕攝）



山男看到電視節目後極為憤怒，查出黃達業辦公室地址後，21日9時許拿著水果刀前往，還帶上奇異果、蘋果在身上，恰巧黃出門散步、助理剛好上班，等到黃達業一回到社區，就從包包拿出預藏的水果刀朝揮砍，所幸黃達業立刻躲開，但山男還不罷休攻擊在場前來阻止之保全，警方到場後山男仍頑抗，依優勢警力將其逮補，將其強制送醫治療。

在醫院治療時，山男還在PTT政黑版PO文，聲稱「拿到水果刀出來，他嚇到褲子漏尿，然後怕著直喊對不起，我不敢上電視節目批評別人了」，還說「中國畢業的狗雜碎黃達業，希望您知道，口無遮攔的代價很危險，你比江宜樺還廢，竟然廢到漏尿！」等言語。

警方調查，山姓男子有精神相關病史，已經服樂10多年，並且任職於林口區某社區大樓保全，工作表現正常，甚至兼任該社區的總幹事，全案依恐嚇罪嫌偵辦。

黃達業為臺灣政治大學銀行系畢業，分別在美國西北大學、中國北京清華大學法學院拿下博士資格，現在為台大金融研究中心主任，主要研究領域為金融市場；在九合一大選期間，黃達業曾上三立電視公開支持韓國瑜的兩岸政策，相當受到矚目。

以下為山男在政黑板的發文全文：

我剛剛想刺黃達業，他嚇到漏尿了

聖光已經控制不住我內心的憤怒

對於黃達業在新台灣加油的屁話 我非常不滿

一早我去台灣大學金融研究中心 帶著一包水果，有蘋果和奇異果

看著黃達業剛好在中庭看自由時報 我說有東西要送給他 想說拿奇異果，蘋果砸他

沒想到拿到水果刀出來 他嚇到褲子漏尿 然後怕著直喊對不起，我不敢上電視節目批評別人了

我也被他嚇倒丟不掉刀子

看他抖成這樣 也把我嚇到了

我被社區人員制服了

躺在辦公大樓的地上 警察已經上銬

我實行公民不服從

已經手無寸鐵

警察卻脫下我的褲子和內褲 猛噴辣椒水 還有人高喊警棍從他的頭打下去

我躺在地上雙手上銬

被警察捅了肋骨

被警察腎臟攻擊

還被黃達業的助理用椅子砸

當時我已經手無寸鐵雙手上銬

警察打人

警察脫人褲子

警察殺人未遂 我體會到了

但是我也明白 政治抗爭就必須要犧牲 我願付出法律代價

中國畢業的狗雜碎黃達業，希望您知道，口無遮攔的代價很危險

你比江宜樺還廢，竟然廢到漏尿

台灣的媒體如果還像政經，新台灣加油這類，只會鼓勵人對於暴力強制行為無所謂

黃達業可能得多準備一點紙尿褲上班了

▼持刀攻擊男子台大教授男子遭警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

