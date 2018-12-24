噁男公然獻寶「要不要看我下面」　法庭鞠躬道歉判拘役30天

▲基隆一名男子公然猥褻少女，少女驚嚇逃跑。示意圖與本案無關。（圖／達志影像 ）

地方中心／基隆報導

一名有毒品及竊盜前科的任姓男子，2018年5月因一時興起，跑到基隆市崇智橋旁的河堤步道2度猥褻落單少女，嚇得少女驚慌逃離現場，並立即報警處理，警方循線逮人後，將他函送法辦。法官審理後，依公然猥褻罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，任姓男子2017年7月剛因毒品案件服刑完畢，2018年5月竟然不知悔改，跑到基隆市崇智橋旁的河堤步道尾隨一名落單的李姓女子，並趁著四下無人時大聲呼叫李女，李女回頭查看，任男便立即露出生殖器，嚇得李女花容失色逃離現場。

任男對李女下手後，竟然還不肯罷休，隨後又發現一名林姓女童經過該處，直接出言詢問「要不要看我的下面」等語，再次露出生殖器。女童嚇哭逃跑碰巧遇到李女，並向她求救。

李女隨即撥打手機給父親求援，並報警處理，任男見狀逃離現場，警方最後調閱監視器循線逮人，將他逮捕到案。

面對檢警訊問時，任男一度辯稱當時是在上廁所，且只有在崇智橋附近散步，並沒有跟蹤少女，但因2女指證歷歷，檢察官訊後，將任男起訴。

基隆地方法院審理期間多次提出任男猥褻少女的監視器畫面，任男見狀才改口向2女鞠躬道歉，並認罪稱「我全部認罪，請求被害人原諒我，我想要向被害人道歉，以後不會再犯」，被害少女接受道歉，並同意讓任男進行認罪協商，給他改過自新的機會。法官審理後，依公然猥褻罪判處任男拘役30日，如易科罰金3萬元。

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