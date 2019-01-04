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韓國瑜就職引述余光中詩詞　高市4局長聯手推余光中紀念日　　

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▲高雄市政府四局處首長將聯手推「余光中紀念日」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府四局處首長將聯手推「余光中紀念日」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜才剛上任，觀光議題不斷，繼找來白冰冰、陳文茜來當觀光月份代言人以外，現在還有名人紀念日，首發「鳳飛飛日」就造成縣市爭搶，高雄市政府觀光局表示接下來還有「余光中日」，不排除將以「余光中」之名來命名道路，預計下週將跨局處開會討論，對此高雄市政府推「余光中日」，遺孀范我存表示，「名正才能言順」。

范我存表示，尚未接到市府的聯繫，高雄對於自己先生來說，是人生中待的最久的城市，一住就是32年，而且為中山大學跟文學來耕耘，所以余光中先生也愛高雄這個城市，所以應該不會在意一定要有一天紀念他。但是余光中的遺孀也強調，紀念日為何而訂？對高雄市影響了什麼？也代表一個城市對文化看法，所以訂定名人紀念日一定要有堅實的理由，名正才能言順。

▲高雄市政府四局處首長將聯手推「余光中紀念日」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府考慮以「余光中」替街道命名             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市觀光局長潘恆旭表示，高雄市長韓國瑜在就職當天就邀請了余光中遺孀，還給予了第一排座位表示對余光中老師的敬意，而且在就職演說的一開始也引述了余光中老師的詩詞，種種行為都是高雄市政府以及市長對余光中老師的尊敬，但是潘恆旭也坦言這個紀念日這個概念推行比較匆促，所以第一時間沒有通知余光中遺孀，但是4日一大早已經跟師母通過電話，已經約好高雄四個局處首長要跟師母見面，坐下來討論紀念日要怎麼執行、相關活動舉辦。

不過初步了解，「余光中紀念日」將不只「千人詩歌朗誦」等相關活動以外，還有可能將以「余光中」來命名街道名稱作為紀念，高雄市觀光局長表示：「以街為名，才能流傳千古」，其實以名人的名字為街道命名，像是在新加坡，有兩條以中國著名詩人名字命名的街道《李白街》和《杜甫街》。

▲▼韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

 ▲高雄市長韓國瑜就職演說還引用了余光中老師的詩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：余光中,名人,紀念日,高雄市政府,韓國瑜,觀光局

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