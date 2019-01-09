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上廁所摔田裡父母抱出黑泥小童　神速下陷瞬間「從腳泡到頭髮」

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國際中心／綜合報導

越南太平省一名男童日前晚間8點多想去上廁所，沒想到卻不小心摔進田裡，獲救時整個人從頭到腳全都被黑泥包裹，嚇得站在浴室裡大哭，幸好經過清理確認並沒有受傷；大人們覺得這一幕實在太搞笑，於是將照片PO上網，隨即引起其他網友瘋傳，「一瞬間還以為是雕像」、「看成是黑貴賓站起來，原來是小孩啊」。

越南男童上廁所摔進田裡變「黑泥小童」。（圖／翻攝自Facebook／Không Sợ Chó）

▲男童嚇到站在浴室裡大哭，看起來就像是定格了。（圖／翻攝自Facebook／Không Sợ Chó，下同）

根據《kenh14》報導，分享照片的網友Du Nguyen是男童家人的朋友，他提到，當地現在剛好是耕種的時節，許多田地都在進行耕種作業，加上天氣寒冷、雨水多，大家走路都會多注意，沒想到孩子晚上出去上廁所卻不小心腳滑摔進田裡，父母發現後立即將他救起，結果卻抱出一個「小黑人」。

雙親將男童帶回家裡的浴室沖洗，他一開始因為嚇壞了呆站在原地大哭，經過沖洗才慢慢「還原」，最後乖乖躺在媽媽懷裡洗頭。Du Nguyen表示，這個形況雖然很讓人心疼，但大人們看到這一幕都忍不住笑了，幸好並沒有受傷，只是因為太過驚慌才會哭泣，不過，這樣的情況其實也很危險，畢竟如果沒有及時發現可能就會發生憾事。

越南男童上廁所摔進田裡變「黑泥小童」。（圖／翻攝自Facebook／Không Sợ Chó）

▲男童被母親抱在懷裡，由父親拿著蓮蓬頭把頭髮上的黑泥沖乾淨。

這組小泥人的照片公開後在網路上引起熱烈討論，Du Nguyen事後似乎已經移除貼文，但越南網友們仍在其他轉分享的PO文底下留言表示，「這遭遇很悲慘，但我還是笑了」、「看孩子整個人黑成這樣就知道下陷的速度有多快，父母們還是要多注意才是」。

有趣的是，男童的照片也被轉分享至台灣的臉書社團「爆笑公社」，網友們跟著留言調侃，「一瞬間還以為是雕像」、「看成是黑貴賓站起來，原來是小孩啊」、「這是被墨魚噴到吧」；還一名有過類似經驗的女網友說，「我小時候玩鬼抓人掉進水溝坑裡，全身黑黑的，回家媽媽一邊打一邊唸，一邊幫我洗澡，她到現在還記得！想到真的會笑死人。」

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