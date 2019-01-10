彰化社頭車禍引擎蓋狂冒白煙　兩駕駛一噴飛、一困變形車內

2019/01/09 彰化 重大車禍 2019/01/09 彰化 重大車禍 23:30 彰化社頭山腳路 聽說白色車的人卡車內在急救 黑車車主飛出去 更多 彰化爆料 → 【黑色豪門企業】 #黑色豪門企業 #彰化 #車禍 由黑色豪門企業發佈於 2019年1月9日 星期三

網搜小組／綜合報導

有網友10日凌晨3點53分透過臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」公布一段驚悚的車禍影片，只見一輛黑色轎車車頭變形還冒著白煙，另一輛白色轎車則停在後方幾公尺的地方，車頭同樣嚴重變形，但兩名駕駛的傷勢情況仍不明朗。

▲黑色轎車零件四散。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

在短短21秒的影片中，只見黑色轎車歪斜地橫跨在雙黃線上，車頭因為撞擊引擎蓋扭曲變形，甚至不斷冒出白煙，前方路面還有散落的零件；另一輛白色轎車似乎衝撞到路邊的金屬桿，引擎蓋掀起的程度更加嚴重，一名警察正站在半開的車門旁幫忙處理，加上暗夜中的消防車警鈴聲，現場畫面看起來相當恐怖。

提供影片網友聲稱，這起車禍發生在9日深夜11點30分左右，地點是彰化社頭的山腳路，黑車駕駛在事發當下被撞飛出去，白車駕駛則卡在變形的車內，拍攝時仍在搶救當中，至於兩人的傷勢究竟如何，目前仍有待進一步追查。

▼白色轎車損毀的情況更加嚴重。

▼當時路上還有其他車輛。