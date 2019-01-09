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總預算太多要審到週五　綠委：賴清德內閣總辭延到下週

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政治中心／綜合報導

行政院長賴清德傳出將在明日（10日）審完總預算後請辭，不過，有綠委透露，週四才開始審總預算最晚可能要到週五（11日）才能處理完，內閣總辭的時間應該會延遲到下週。至於確切的時間到底是什麼時候，行政院發言人Kolas Yotaka強調，自己並未收到指示，而且這個問題只有賴清德本人可以回答。

▲▼行政院賴清德非洲豬瘟中央災變中心第二次會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外傳賴清德將在10日「畢業」。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德在九合一大選後提出請辭，獲得總統蔡英文慰留，隨後又在選後檢討結果記者會上表示，民進黨不能敗不成軍，他要留下來穩定政局，但時間一到，「我會堅定離開負起政治責任，率內閣總辭」，目前則是全力以赴把事情辦好；至於總辭的時間點是什麼時候，他語帶保留，僅稱「到時再跟大家報告」。

而外傳內閣總辭的時間就是週四（10日），因為9日立院會針對今年度的中央政府總預算案進行三讀，等到審完之後，賴清德就會走人。根據《聯合報》報導，有綠委私下透露，週四開始審預算最晚週五才能處理完畢，加上黨內LINE群組有要求必須空出這兩天的時間，今日則是持續進行協商，不排除時程會延遲到下週；行政院發言人Kolas Yotaka則表示，截至8日晚間她都沒有接到指示，況且這個問題也只有賴院長才能給出答案。

▲▼蘇貞昌回鍋接閣揆時機點落在農曆年前，扁馬政府都曾於此時換人過。（合成圖／記者林敬旻、張一中、周書羽攝）

▲蘇貞昌回鍋接閣揆的時機點落在農曆年前，其實扁、馬政府都曾在此時換過人。（合成圖／記者林敬旻、張一中、周書羽攝）

不過，民進黨主席當選人卓榮泰8日接受電台主持人周玉蔻訪問，被問到「賴院長什麼時候走」，他果斷回答「時間快要適當了」，至於臨時會後賴到底會不會留，則是先思考將近1秒才回答，「最後時間，院長還是要跟總統達到一定的默契。」

如果賴清德請辭，是否將由由蘇貞昌接任閣揆，卓榮泰笑稱，「我覺得任何人接都是總統最好的考量，這是總統職權，不用跟黨討論！黨政之間的分際還是要有，該是總統的職權就是總統的職權，通常我們在黨不會討論到政府的人事問題。」

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關鍵字：賴清德,內閣,行政院

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