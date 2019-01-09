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她被騙「矇眼上床」...一張眼竟是陌生男！正牌男友氣壞反被判刑

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲高雄女被騙矇眼上床，才發現對象不是男友。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名張姓男子日前隨便打電話約妹，意外聯絡到高雄一名女子，他便謊稱是該女的男友，要來點刺激的「矇眼性愛」，完事後女子才發現被騙，向正牌男友求救。這名楊姓男友便拿工具統打張男一頓，最後檢方認定張男沒有違反女方意願發生性關係，而打人的楊男依傷害罪起訴。

當事女子的楊姓男友長期在台北工作，雙方分隔兩地，且平時沒有太多時間聯繫，在2017年的7月期間，住在台北的張男隨機打電話找上該女，發現對方是遠距離戀愛之後，乾脆順勢假冒是其男朋友，天天打電話噓寒問暖。到了5月5日，張男假冒男友表示「工作壓力大」，想要趁休假的時候到南部找女友放鬆一下，但因為怕被發現，就提出了刺激的「矇眼性愛」的要求。

該女為體諒男友工作辛勞，也答應了，在當天晚上10點半，依照假男友的只是，脫光了衣服並戴上眼罩，在房間裡面等候，這也讓張男輕鬆地闖入該女家中，兩人激情一夜之後，張男就離開了。由於有了第一次美好經驗，張男於1周後再度提出相同要求，沒想到這一次，該女因為在忙別的事情忘記戴眼罩，等張男進房之後才驚覺，上回矇眼性交、還有一直以來認為的「男友」根本是別人。

該女當場崩潰痛哭，並打電話向正牌的楊姓男友求救，期間威脅張男必須留在房間內，否則就要「當場死」，這個威脅也讓張男乖乖留在原地。

楊姓男友得知此事後立刻從北部趕來，非常生氣地質問張男後續想如何解決，卻得不到滿意的回答，於是他拿起拔輪胎的鐵製工具朝張男的身上狂打，還恐嚇「不老實說就讓你斷手斷腳」，最後讓張男左臂鈍挫傷，以及全身有多處挫傷。

事後該女提起強制性交罪告訴，但是橋頭地檢署認為，張男假冒該女子的男友讓人誤會，然後再謊騙「矇眼性愛」的方式發生關係，期間並未以暴力脅迫或違反其意願，不構成《刑法》強制性交罪，因此對此不起訴張男。

張姓男子確定在強制性交罪上獲不起訴後，反而控訴該女和男友毆打讓他受傷，北檢調查後依傷害罪起訴楊男，女子獲不起訴處分。台北地院審理時，楊男坦承犯罪，不過雙方對於賠償金額無法談攏，沒有和解，最後法官判楊男拘役40日，可易科罰金。
 

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