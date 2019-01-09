屏東黃春美阿婆芹菜管　藏了一股化不開的「情」

▲黃春美阿嬤在芹菜園採芹菜管。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉80多歲的阿婆黃春美，種了近40年的芹菜管，雖然身體漸弱，對芹菜管有一種特殊情感無法忘懷，仍堅持種芹菜管。

種芹菜管「很厚工」（台語意思），黃春美阿婆說，現在年輕人都不做「粗重工作」。芹菜管每天早上3點多就得上田，把握採收的黃金時刻，趁著清晨露水未退時品質最佳，不易老化也最鮮甜清脆，從採收清洗及冷藏，有時天氣太冷還得覆蓋棉被，以免採收的葉片凍傷。

▲新園鄉芹菜管很出名▼農糧署南區分署長姚志旺（右二）到黃春美阿嬤（左二）芹菜園。

她的女兒周美華也會來幫忙。周美華說，小時後最不喜歡芹菜管，因為每天冬天清早就要被叫起床來幫忙，但現在母親年紀大了，又請不到工人，只好自己下田幫忙，她熟練的身手，從採收到剝除葉子分級包裝，為分散產期，分批栽種逐批採收，為防止倒伏，會架網繩固定每株芹菜管，保持挺直的芹菜管價錢高，翠綠的芹葉隨風擺曳，增加田間美感。

新園農會推廣部主任李季珍說，芹菜分為細梗及粗梗，細梗為配菜調味，粗梗則可直接炒煮，味道鮮美，就是俗稱的「芹菜管」，外觀顏色鮮綠，目前價格每台斤在100元上下，而芹菜管最佳賞味期4-5天，而且是這個季節才有。

新園的芹菜園每年10月種植，12月收成到隔年3月份，因芹菜有輪作障礙，栽種過芹菜管的田，可能要輪4-5年以後才能再種，所以種芹菜的農民經常要易地而種，也因為種的人變少了，連種子也要自己留種源，外面買不到。

周美華說，芹菜富含高纖維可助消化，且維生素含量高，無論生食、炒、煮都適宜。

農糧署南區分署長姚志旺說，新園的芹菜管較其他地方青脆肥嫩，最常見的客家小炒，用新園芹菜管更入味很有名，6、70年代種植面積曾達上百公頃，現在不到30公頃，想一嚐美味，來新園走一回，保證不後悔。