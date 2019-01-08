被笑沒錢的瘋子...愛心嬤為弱勢「無償下廚14年」賣光房產咬牙行善

即新聞出品：文字／林哲安 攝影、剪輯／陳萬

屏東有一位愛心阿嬤林英美14年來默默行善，無論颳風下雨，她每日都免費提供便當給弱勢群眾。從起初的每日2、3份餐到現在有近百人排隊領餐，林英美不僅1天要準備2百多個便當，還會拜訪關懷弱勢家庭、獨居老人。為此，林英美賣光房產，也曾過勞昏倒送醫，但她從未想過放棄。而做善事的初心是她曾祈求上天，盼望能以行善，讓罹患3種癌症的丈夫恢復健康。

▲屏東愛心阿嬤林英美默默行善，14年來無償為弱勢群眾供餐。（圖／記者 陳萬 攝）

林英美回憶起當年丈夫發病時，醫生告知她先生僅剩幾個月的壽命，頓時家中經濟支柱及照護先生的重擔全落在她一人肩上。林英美辭去工作，日夜守護在丈夫身旁，每月2、30萬的龐大醫療費更是讓她身心俱疲。她坦言那段日子是「生不如死」，而艱辛的生活使她再也撐不住。林英美邊擦眼淚邊說著曾嘗試輕生，但或許是上天另有安排，才得以撿回一命，開啟「行善」的漫長之路。

「你要多行善，這樣家裡才會平安，先生就會病好。」因緣際會下，林英美遇到一位師父對她說這段話，半信半疑的她開始行善做愛心。起初每天2、3個便當送給附近公園的街友，持續幾年後，眼看丈夫身體狀況在治療下逐漸好轉，林英美便許下宏願，希望能以持續行善，延續先生的壽命，直到現在每天有近百人依靠她的暖心便當度日，丈夫也每日陪在林英美的身旁。

▲林英美發願行善，祈求能替罹3種癌症的丈夫延續生命。（圖／記者 陳萬 攝）

「曾經協會的前庭是空的，下雨時都淋著雨煮菜...」個性不服輸的林英美在關懷弱勢的路上，每一步都走得十分艱辛。她成立台灣關懷急難救助協會，起初沒人資助、幫忙的時候，她一人身兼數職，溫暖無數弱勢民眾的胃，更成為他們生命中的燈塔。林英美本身家境不好，從小就是孤兒的她，由一位修女養大。或許是在艱困的環境中成長，她更能感同身受社會底層的窮苦生活。為填補協會始終補不完的無底洞，每月數十萬支出及四處積欠的款項，林英美不惜賣光自有房產，也不忍心讓眾人挨餓度日。

由於每月高額的支出，林英美心中曉得協會不能僅靠民眾捐款和物資運作，她開始製作手工愛心水餃、愛心肉粽，而她表示這是協會「主要收入」。就在2016年炎夏的下午，林英美準備完日常的熱食，接著繼續趕工製作愛心粽，突然間，她在志工面前倒地不起，眾人趕緊將她送醫，而林英美清醒的第一件事卻是急著出院，想盡快回到協會把未完成的粽子包好，送給等著她的人。

▲協會經濟入不敷出，林英美總煩惱錢該從哪來。（圖／記者 陳萬 攝）

手工水餃及肉粽微薄的利潤也不是長久之計，林英美聽從友人的建議，投入2018年選戰參選屏東市民意代表，為的是一份穩定的收入，能讓她有能力照顧更多需要幫助的人。但林英美每天的時間幾乎都花在煮餐及關懷弱勢上，參選期間僅能利用空檔時間挨家挨戶拜訪、發宣傳單。或許是名氣不足、宣傳不夠，她並沒有如願當選，但選舉結果出來的隔天，林英美依然早起備料，為街友煮飯、添飯，有人問她為什麼不多休息，「我一天不做，街友老人們要吃什麼？」她一邊說著，另一邊為大家添飯的手始終沒有停下。

「人家常笑我是沒錢的瘋子，自己都吃不飽做什麼善事。」林英美微笑說著，她表示現今的社會「沒錢」就是會被人瞧不起、說話沒人聽見，但她不以為意，林英美說做善事能帶來「快樂」。她也將周遭的弱勢民眾們視為自己的親人，「假使他們今天是我的父母親，我會非常心疼。」也許是這暖心的信念，才讓林英美能苦哈哈地堅持14年默默行善。她成立協會助人，也有善心人士捐地讓她募款蓋房，為的是將來能給他們一個避風港，也希望能把照顧弱勢的精神延續下去，繼續幫助更多需要援助的人。

▲林英美不僅每日供應熱食，也會派送便當到行動不便的弱勢家庭。（圖／記者 林哲安 攝）