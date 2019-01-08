屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗

▲東南亞踩線團到屏東踩線。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

交通部觀光局大力拓展東南亞客源，結合地方政府與高雄惠康旅行社共同合作邀請泰國、越南、菲律賓等旅行業踩線團，屏東縣政府積極爭取東南亞國家旅客來屏東，8日分批各有35名越南及泰國踩線團來到屏東踩線，體驗屏東風光。

▲東南亞踩線團屏東線▼踩線團體驗泡溫泉。

屏東縣政府交通旅遊處表示，近年來國際旅客來臺人數不斷成長，除持續成長的港澳、日本、韓國等地區市場外，積極開發新南向地區觀光市場；而越南近年來經濟快速成長，中產階級迅速崛起，人民年平均所得不斷提高，出境旅遊需求大增，開放東南亞觀光客免簽證、航班增多，旅遊產品多樣化，東南亞來台人數直線上升，非常具有潛力。

這次踩線團，安排參訪車城福安宮、四重溪溫泉公園、清泉溫泉會館，中午品嚐當地羊肉爐，並邀請屏東縣觀光旅遊業者前來餐敘，藉由交流推廣屏東觀光，進一步提升東南亞旅客到屏東旅遊之意願。

交通旅遊處表示，屏東的氣候四季如春、獨一無二的天然景觀，還有宗廟、原民部落文化、溫泉、美食小吃等都是符合東南亞旅客的喜好，即將在2月19日東港大鵬灣舉辦台灣燈會，歡迎越南、泰國等東南亞國家的朋友一起來感受屏東在地熱情，參加國際級的年度燈會盛事，絕對會是一場精彩又難忘的旅遊回憶