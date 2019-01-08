　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東南亞踩線團到屏東踩線。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

交通部觀光局大力拓展東南亞客源，結合地方政府與高雄惠康旅行社共同合作邀請泰國、越南、菲律賓等旅行業踩線團，屏東縣政府積極爭取東南亞國家旅客來屏東，8日分批各有35名越南及泰國踩線團來到屏東踩線，體驗屏東風光。

▲屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東南亞踩線團屏東線▼踩線團體驗泡溫泉。

▲屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府交通旅遊處表示，近年來國際旅客來臺人數不斷成長，除持續成長的港澳、日本、韓國等地區市場外，積極開發新南向地區觀光市場；而越南近年來經濟快速成長，中產階級迅速崛起，人民年平均所得不斷提高，出境旅遊需求大增，開放東南亞觀光客免簽證、航班增多，旅遊產品多樣化，東南亞來台人數直線上升，非常具有潛力。

這次踩線團，安排參訪車城福安宮、四重溪溫泉公園、清泉溫泉會館，中午品嚐當地羊肉爐，並邀請屏東縣觀光旅遊業者前來餐敘，藉由交流推廣屏東觀光，進一步提升東南亞旅客到屏東旅遊之意願。

交通旅遊處表示，屏東的氣候四季如春、獨一無二的天然景觀，還有宗廟、原民部落文化、溫泉、美食小吃等都是符合東南亞旅客的喜好，即將在2月19日東港大鵬灣舉辦台灣燈會，歡迎越南、泰國等東南亞國家的朋友一起來感受屏東在地熱情，參加國際級的年度燈會盛事，絕對會是一場精彩又難忘的旅遊回憶

ET快訊
23歲女騎士「北投內湖」通勤！遭薇閣校車輾斃媽哭癱
快訊／猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感
快訊／自強隧道口擦撞遊覽車！女騎士「後輪輾過」慘死

關鍵字：屏東,東南亞,觀光,踩線

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

快訊／遊覽車自強隧道與女騎士碰撞　當場遭輾身亡

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

快訊／遊覽車自強隧道與女騎士碰撞　當場遭輾身亡

農產行銷挹注幸福溫暖元素　饒慶鈴要落實「農業創富」

延誤繁重加給發放　呂維胤：怎當警消靠山！

長釘貨品掉落散落一地　歸仁警主動清道排除

穎艾達利以原住民語宣讀誓詞　完成議員就職

屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗

超前部署阻絕境外　南市召開防範非洲豬瘟應變會議

「假檢警」詐騙家庭主婦29萬　桃園警方逮捕2車手

消防節給送健康保障　壢新醫院提供國手級運動醫療照護

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

周慧敏玉女接班人　網友瘋團購高嘉瑜擋泥板

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

三立爆出走潮！　美女主播林楚茵4優點被挖角

《聲林》許莉潔「胖又醜」落淚　「肉肉女」私訊送暖

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

焚燒建材惹怨　岡山居民怒：「不..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

桃園死豬「放水流」　8天內第3..

中央大學連5年　改寫台清交排名

追星無光害　椴木香菇野營體驗

憲法大辯論 高思博願為國民黨..

吸毒成癮　悔恨無法自拔

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

即／遊覽車碰撞女騎士　遭輾當場..

檢驗報告出爐　桃園未發現非洲豬..

瑞太古道泡麵碗堆成路障　村民崩..

桃園外海又有貨輪擱淺！10船員..

上山賞梅車陷泥淖　四驅車助脫困

更多熱門

相關新聞

遷建墓未事先告知　法判公所要賠

屏東縣三地門鄉公所於2年多前進行公墓更新工程，未事先告知墓主，即發包動工，破壞墓園，造成墓主精神等損失，墓主要求公所賠償未果，依國家賠償法向屏東地院提出請求，法院審決，認定公所有疏失，判決公所必須賠償28位墓主每人各11萬元的賠償金及精神撫慰金。

「高雄版S.H.E」拚觀光　網：當老人都不挑

台灣美容醫療觀光　王正坤提建言

老翁迷失車流中　暖警神救援

萬丹社皮大排死豬　排除感染非洲豬瘟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面