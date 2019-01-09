53歲退休警跑步昏倒　曾是護理師女警神救援

▲劉姓退休警察運動昏倒，女警蔡佩玲與民眾緊急輪流做ＣＰＲ救人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓退休警察日前跑步運動時突然倒地路旁，民眾報警，正在正在轄區訪視住民的女警蔡佩玲由於曾是護理師得知消息立即趕往現場處理，並與另一位民眾輪流執行CPR急緊救人，等救護車到將他送醫急救，及時救回一命。

▲進行ＣＰＲ▼救護車送醫急救。

日前萬丹鄉53歲的劉姓退休警察，下午3點獨自在外從事跑步運動，突然倒在路旁，所幸民眾看到報案，由於案發地點為屏東警分局社皮派出所，警員蔡佩玲從無線電得知該訊息，立即趕往處理。

蔡員在從事警職前曾擔任護理師，有受過專業訓練，趕到現場後當機立斷，立即與另一名民眾對昏倒男子實施CPR，等到救護人員接手，並直接接上ＡＥＤ心臟電擊器電擊後直送醫院，才救回男子性命。

▲蔡佩玲▼

警方調查，路倒的劉姓男子（住萬丹鄉社皮地區）是一位退休警察，有運動跑步習慣，疑因早晚氣溫變化過大，導致心臟負荷不了，一時失去心跳昏倒路中。



蔡員表示，因受過護理專業訓練，深知掌握救人時間點相當重要，趕赴現場後立即採取CPR搶救，雖然短短幾分鐘，但分分秒秒都在和時間賽跑，救過程相當驚險。

警方說，蔡員能在黃金搶救時間4-6分鐘進行CPR，將人救回，她淡然以待，何況為民服務本來就是警察的本份，保護民眾進而提供協助更是警察責無旁貸的使命。