遷建墓園未事先告知墓主即動工　法官判公所要賠償

▲三地門鄉公所二年多前遷建墓園工程，未事先告知墓主，屏東地院依國家賠償法判公所要賠償墓主11萬元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉公所於2年多前進行公墓更新工程，未事先告知墓主，即發包動工，破壞墓園，造成墓主精神等損失，墓主要求公所賠償未果，依國家賠償法向屏東地院提出請求，法院審決，認定公所有疏失，判決公所必須賠償28位墓主每人各11萬元的賠償金及精神撫慰金。

三地門鄉公獲知表示尊重法院判決，將等收決書研究後再決定是否提出上訴。

判決書指出，三地門鄉公所於105年底進行公墓更新工程，依規定鄉公所必須公告3個月以上，並以書面通知墓主、設立告示牌等方式告知。但有不少墓主事前並未獲告知，有的還是聽廣播才知道的，聞訊趕到墓園，看到先人骨骸就被挖出放在地上，當場崩潰，痛心不已，後來並組成自救會爭取國賠。

判決書說，鄉公所在遷葬過程未妥善告知，導致當事人無法自由決定遷葬地點及時間，且三地門鄉屬排灣族，排灣的殯葬文化在過去屬「室內葬」，縱使後來有所改變，仍有一定的殯葬文化，當事人無法依其信仰及遷葬儀式自行遷葬，導致文化權受到侵害。公所執行不能免責，依法判決必須負責賠償。