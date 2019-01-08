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嚴德發視導五指山公墓　慰勉守護忠靈辛勞

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嚴德發視導五指山公墓　慰勉守護忠靈辛勞。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李一豪新北8日電

下月初就是農曆春節，國防部長嚴德發關懷駐防偏遠地區官兵，8日冒著山區寒冷的風雨，特地前往國軍示範公墓視導，代表蔡英文總統慰勉官兵，提前祝賀春節愉快。

嚴部長上午由聯參主管陪同前往五指山，視導國軍示範公墓管理組，聽取任務簡報，瞭解人力編組運用、陵墓維護管理、官兵生活照顧等情形，對他們長年守護國軍忠靈的辛勤付出與貢獻，表達肯定及嘉勉。

嚴部長指出，維護、管理示範公墓，守護國軍將士英靈，是一項神聖的使命與工作，尤其論語有云：「慎終追遠，民德歸厚矣。」國軍追懷先賢先烈，以及提供遺眷服務，在在顯示出國軍是一個生命共同體，不僅可獲得國人認同與肯定，更有效凝聚官兵士氣，對安定軍心有極大助益。

由於五指山地處偏遠，冬季氣候溼冷，今日更是濃霧、寒風、細雨交織的惡劣天候，與山下臺北市區的宜人天氣形成強烈對比，也讓嚴部長更加有感於官兵執勤、生活的辛苦之處；對此，部長特別指示幹部，務必強化官兵照顧措施，在膳食、住宿、衣物保暖、休假交通等各方面，滿足官兵實需，使大家能安心執勤，扮演好忠靈守衛的角色。

嚴部長關心官兵的生活之餘，也抽空偕官兵寒暄，「家住哪裡？休假怎麼下山？」「伙食吃得好嗎？」「衣服穿得暖不暖？」「結婚沒有？還沒的話繼續努力喔！」國軍大家長繫念基層的關懷之情，令官兵點滴在心。

另外，嚴部長特別率全體幹部，至忠靈殿向國軍先烈將士致祭，在年節前夕，表達全體國軍官兵的崇敬與追思，場面莊嚴肅穆。

嚴德發視導五指山公墓　慰勉守護忠靈辛勞。（圖／軍聞社）

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