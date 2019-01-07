海虎軍艦潛航「同舟一命」　每位官兵都要耐得住「煩」

軍聞社／記者周昇煒高雄報導

保家衛國是國軍官兵的職責，在海軍潛艦上服役的官兵，他們的日常作息更是與眾不同，尤其在潛航時，官兵們一同生活在狹小的空間中，更能體會「同舟一命」的袍澤情誼。

「下潛！下潛！」海虎軍艦控制室傳來急促地兩聲下潛警報後，官兵準備實施潛航，由於在水下航行只能透過聲納的接收、分析，用「聽」的掌握周邊的艦艇動態，官兵必須保持寂靜及減少噪音，才能讓潛艦採取最佳態勢，發揮隱匿奇襲的特性。

潛航期間，除了航行值更官在潛望鏡深度會利用潛望鏡搜索目標之外，全艦官兵都在封閉、拘束且不見天日的空間中生活，每個人都要耐得住「煩」，當值以外的時間除了吃飯睡覺外，大多數的人都會主動地「進修」，包括準備合格簽証、證照考試，或是研讀技令、查閱教範、學習英文、日語及法文等，積極進修的程度遠遠超越一般人想像。

由於潛艦上空間狹小，不可能設置健身房，更不可能在甲板上跑步，加上潛航期間實施淡水管制，所以利用可以容身的空間進行核心肌群訓練、深蹲、伏地挺身等，就算是潛艦官兵的「激烈運動」了。

一個單位的士氣維護，伙食絕對是重要關鍵，在海虎軍艦上，每天三餐、宵夜及夜點，全都是伙房弟兄們的精心料理，就連「臺式泡菜」都是自己醃製，菜色更是涵蓋中西式、泰式、韓式、日式等異國風情餐點，充分滿足官兵的味蕾。

吃得好也要吃得健康，海虎艦上的醫官在潛航時，為了落實人員健康管理，每間隔2天就會幫全艦官兵量測血壓，提醒三高族群注意飲食攝取；另外，航行期間有任何不適，也可以馬上就醫，隨時隨地守護官兵的健康。

此外，船上也會辦理慶生餐會，伙房官兵準備西式排餐及生日蛋糕等精緻餐點，並由當月份的壽星們一同切蛋糕慶生，為潛航訓練的生活，增添了濃濃的人情味，也讓袍澤間的情感更加堅定。