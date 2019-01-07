　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海虎軍艦潛航「同舟一命」　每位官兵都要耐得住「煩」

請按讚支持ETtoday新聞雲

潛航訓練同舟一命，狹小艙間培育深厚同袍情。圖為海虎軍艦官兵備便撇纜及靠港。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周昇煒高雄報導

保家衛國是國軍官兵的職責，在海軍潛艦上服役的官兵，他們的日常作息更是與眾不同，尤其在潛航時，官兵們一同生活在狹小的空間中，更能體會「同舟一命」的袍澤情誼。

「下潛！下潛！」海虎軍艦控制室傳來急促地兩聲下潛警報後，官兵準備實施潛航，由於在水下航行只能透過聲納的接收、分析，用「聽」的掌握周邊的艦艇動態，官兵必須保持寂靜及減少噪音，才能讓潛艦採取最佳態勢，發揮隱匿奇襲的特性。

潛航期間，除了航行值更官在潛望鏡深度會利用潛望鏡搜索目標之外，全艦官兵都在封閉、拘束且不見天日的空間中生活，每個人都要耐得住「煩」，當值以外的時間除了吃飯睡覺外，大多數的人都會主動地「進修」，包括準備合格簽証、證照考試，或是研讀技令、查閱教範、學習英文、日語及法文等，積極進修的程度遠遠超越一般人想像。

潛航訓練同舟一命，狹小艙間培育深厚同袍情。圖為海虎軍艦艦艏駛過海面激起美麗浪花。（圖／軍聞社）

由於潛艦上空間狹小，不可能設置健身房，更不可能在甲板上跑步，加上潛航期間實施淡水管制，所以利用可以容身的空間進行核心肌群訓練、深蹲、伏地挺身等，就算是潛艦官兵的「激烈運動」了。

一個單位的士氣維護，伙食絕對是重要關鍵，在海虎軍艦上，每天三餐、宵夜及夜點，全都是伙房弟兄們的精心料理，就連「臺式泡菜」都是自己醃製，菜色更是涵蓋中西式、泰式、韓式、日式等異國風情餐點，充分滿足官兵的味蕾。

吃得好也要吃得健康，海虎艦上的醫官在潛航時，為了落實人員健康管理，每間隔2天就會幫全艦官兵量測血壓，提醒三高族群注意飲食攝取；另外，航行期間有任何不適，也可以馬上就醫，隨時隨地守護官兵的健康。

此外，船上也會辦理慶生餐會，伙房官兵準備西式排餐及生日蛋糕等精緻餐點，並由當月份的壽星們一同切蛋糕慶生，為潛航訓練的生活，增添了濃濃的人情味，也讓袍澤間的情感更加堅定。

潛航訓練同舟一命　狹小艙間培育深厚同袍情。（圖／軍聞社）

ET快訊
金球獎／完整名單即時更新
理科太太挖「分手小S內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

威力僅次核武摧毀敵意志　陸首曝轟-6K投擲「溫壓彈」

擊穿1.2米鋼裝甲板　陸紅箭-9A反坦克導彈外銷東非盧安達

同採殲-20側面操縱桿設計　解放軍新初教機TA-20開始試飛

為服役清除技術障礙　002型四次海試近興城艦載機訓練基地

改雙座多一人專注電子操控　殲-15D拆機頭3設備實戰測試

形成高原作戰能力壓印度　西部戰區殲-16換裝僅花8個月

多名飛行員一次夜間起降成功　殲-15具備晝夜綜合攻防能力

前甲板已塗刷舷號　遼寧艦新航空艦橋首度開闊亮相

海虎軍艦潛航「同舟一命」　每位官兵都要耐得住「煩」

潛艦密閉易群聚感染　海虎軍艦醫官黃昱翔嚴格防範

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

海虎軍艦潛航「同舟一命」　每位官兵都要耐得住「煩」

潛艦密閉易群聚感染　海虎軍艦醫官黃昱翔嚴格防範

俄唯一航母今年赴陸大修重逢姐妹艦遼寧號？陸專家：渡海成本太貴不太可能

影／陸官方首次披露　解放軍國產軍艦將裝備「電磁炮」

接棒「軍二代」秦衛江　徐起零任東部戰區陸軍司令

伊朗和俄羅斯計畫聯合軍演　伊朗：裏海各國反對其他勢力入侵

電玩成隱、自拍魔人通通來　英國防部反向操作募兵「雪花世代」

影／高雄200多處「戰時遺址」居全台之冠　韓國瑜：規劃路線推觀光

美計劃沖繩部署M142火箭系統　李杰：美軍再折騰也難鎖東海島鏈

美媒列大陸攻台「致命五大武器」　蘇愷35、S-400飛彈通通在列！

女神級牙醫溢出「E罩杯」！渾圓飽滿被導播狂攝…自曝求學封閉面

台灣熱賣10萬支！2019再推出蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　後座毒品吸食器3男栽了　

越南證明頂新油安全　魏應充二審有罪判決應獲發回更審

英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

台南市10大測速照相點　1年告發近億元「榜眼」曾被縱火

朱立倫挺九二共識遭罵翻改口愛台灣　陳其邁嗆「說穿了，就是一篇廢文」

房價過高…去年新生兒數僅18.1萬　400多萬「適婚男女」不結婚

醫院收到一份韓國人寄的包裹　打開來滿是「洋蔥」

在韓粉臉書留言嗆「炸死蔡英文」　保全被傳喚才知「事情大條」

軍武熱門新聞

影／陸官方：國產軍艦將裝備電磁..

俄唯一航母今年赴陸大修可能只是..

徐起零任東部戰區陸軍司令

200多處戰時遺址　韓國瑜：規..

F-16V喊價3900億　我不..

陸首曝「溫壓彈」威力僅次核武

伊朗俄羅斯計劃裏海聯合軍演

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

解放軍測試「中國版炸彈之母」

陸紅箭-9A可擊穿1.2米鋼裝..

習近平發布訓令　其實有跡可循

美媒列出大陸攻台「致命五大武器..

李杰：美軍再折騰也難鎖東海島鏈

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

更多熱門

相關新聞

海虎軍艦醫官黃昱翔守護官兵健康

「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務。」服務於海虎軍艦的黃昱翔中尉表示，記得於國防醫學院授袍典禮時，由時任國防醫學院長司徒惠康少將為大家披上醫師袍的那一刻起，就意味著正式進入軍醫系統為國軍及民眾的健康服務。

200多處戰時遺址　韓國瑜：規劃觀光

防非洲豬瘟屏東後備部完成整備

陸軍待命投「非洲豬瘟」支援任務

F-16V喊價3900億　我不排除放棄添購

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

球球cos照「胸前一條線」超兇！

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

昆凌頂大素顏逛夜市！

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面