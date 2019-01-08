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花蓮吉安清晨傳槍響！　2派人馬酒後衝突朝天開3槍

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▲花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉東海10街8日清晨5時許發生聚眾開槍案情事，兩派年輕男子酒後起衝突，持槍相約談判並連開3槍幸無人傷亡，警方隨後循線起出作案改造手槍一支，子彈26發，全案訊後移送檢方偵辦。

▲花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

警方在現場地上發現有1發子彈。

案發時吉安警方第一時間啟動快速打擊警力前往控制兩方人馬，現場雖無人受傷，但是在地上卻發現有3枚彈殼及1發子彈，員警隨即帶回21名在場年輕男子，吉安警分局成立專案小組全力偵辦，迅速在8小時後宣告偵破。

▲花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

在案發現場一間透天厝的頂樓及房間內，查獲犯案改造90手槍1把，子彈26顆。

經漏夜偵訊相關涉案人及比對現場跡證，專案小組成功突破其中一名26歲楊姓男子心防，楊男坦承因為雙方在夜店酒後發生言語衝突相約談判，因談判不攏憤而持改造手槍朝天空連開三槍，但未傷及任何人。

▲花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

經過警方逐步搜索，分別在案發現場一間透天厝的頂樓及房間內，查獲犯案改造90手槍1把，子彈26顆，全案依殺人未遂、妨害秩序、槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送檢方偵辦。

▲花蓮吉安鄉兩派年輕男子酒後衝突，持槍相約談判並連開3槍。（圖／吉安分局提供，下同）

警方帶回21名在場年輕人偵訊並成立專案小組全力偵辦。

由於現場附近掛有某議員選舉招牌，一度傳出是在議員服務處前發生槍擊事件，不過經過警方詳細查證係屬誤傳，該處並非為議員服務處。

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