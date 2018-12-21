憂鬱男酒後燒炭輕生　友人見臉書貼文報警救回

▲員警在房東協助下迅速救援燒,炭自殺吳姓男子。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市37歲的吳姓男子因患有憂鬱症，20日晚借酒澆愁後一時想不開，竟在租屋處燒炭輕生，幸有網友在吳男的臉書上看見他透露尋短的念頭，立即報警求助，警員及時到場協助送醫，順利救回吳男寶貴的生命。

警方表示，大園分局草漯派出所20日晚接獲110轉報案件，稱吳男在臉書上透露輕生的訊息，手機定位系統查出最後發話位置，在桃園市觀音區成功路一帶，警員林伯穎、劉芮慈、劉冠廷獲報後前往查看卻沒發現吳男身影，隨即以吳男的身分查詢戶籍資料，經與其父親聯繫後，得知吳男在觀音工業區工作且在附近租屋，便立即前往查看。

▲▼員警在屋內發現吳男購買和已燃燒完的木炭。（圖／大園警分局提供）

員警在房東的協助下進入屋內，一打開門只見煙霧瀰漫，且飄著濃濃的燒炭味，員警在屋內搜尋，發現吳男倒臥在浴室，仍有微弱的呼吸，立刻通知救護人員前來將他送醫急救，所幸經治療後已無大礙。

家屬表示，吳男長期飽受憂鬱症所苦，情緒時好時壞不太穩定，當時可能是想喝酒放鬆一下，不料「借酒澆愁愁更愁」，一時想不開才會作出傻事，還好員警及時趕到，否則後果不堪設想，很感謝警方的熱心協助迅速救援。

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