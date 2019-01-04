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「飛天雞」清晨狂啼擾鄰5、6年　新任里長首宗任務徵獵人除害

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▲里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

記者王兆麟 ／台東報導

台東市民生里內有2隻無主野生公雞，每日清晨會飛到樹上狂啼，啼聲非常宏亮，困擾里民至少5、6年，該里里長顏子馮想盡辦法捕捉不到，不得已上網徵求捉雞高手，為里民除害，解決捕捉不易的「飛天雞」。

就在台東市民生里杭州街的一處空地，時常出現2隻羽毛鮮艷、雞冠有小孩手掌大的公雞，每天清晨都準時在4點左右站在樹上啼叫，鄰近住戶苦不堪言，驅趕捕捉時，兩隻雞迅速竄飛到苦楝樹欉上，消失無蹤。

里長顏子馮指著2隻公雞休息的苦楝樹說，這2隻公雞每天清晨準時4時左右在樹上啼叫，輪流叫，聲音宏亮，都要啼叫至清晨6時，附近有人開門就停止，有人靠近，隨即迅速飛離。

▲里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

2隻羽毛鮮艷、雞冠有小孩手掌大的公雞。

這個問題困擾當地至少5、6年以上，據說之前有人在空地養雞，後來廢棄，可能是當時的「漏網之雞」。一些里民已經習慣牠們叫聲，有些剛搬來的里民不習慣，或是有附近家中有嬰兒的人家對啼聲最無法忍受，希望里長幫忙為里民除害。

顏子馮說，曾有人放狗進去，但始終捕捉不到這2隻「飛天雞」，雖然是老雞了，還是很會飛，除覓食外幾乎都在樹上，因此貓、狗也拿牠們沒輒，只好在網路上徵求抓雞高手。

里民上網留言說「牠們就是一直叫，還會飛到家門口叫」、有人說，「可找原住民部落很多射箭隊高手幫忙」、「彈弓協會的高手很準」、「你這剛上任的里長（顏子馮）第一個任務可真特別」。

顏子馮說，提供意見的多，但就是沒有人來幫忙，直到昨天終有獵人和他聯絡，願意出面幫里民解決困擾，還給里民安靜的清晨。

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