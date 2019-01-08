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趁亂得手2000萬台幣！賭場「自動服務機」故障　港女狂刷換籌碼

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▲▼ 俄羅斯輪盤。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲三名嫌犯竟在一周內「狂刷會員卡」，取得103萬點的積分，再將該積分下賭換現金。（圖／翻攝自PIXABAY）

國際中心／綜合外電報導

香港一名女商人2014年赴新加坡金沙賭場遊玩時，原本只是想試試手氣，沒想到卻在賭博途中，發現其中一台自助服務機故障，只要刷一次會員卡就能獲得100點的積分，於是她馬上找來另外兩名印度籍商人好友，一起申請會員卡。三人在一周內瘋狂「刷卡」，最後再將獲得的積分拿到自動俄羅斯輪盤賭博，贏走87萬新加坡幣（約新台幣1974萬元）。

根據《聯合晚報》報導，現年35歲的何曼玉2014年4月13日曾經到新加坡濱海灣的金沙賭場玩樂，但她卻偶然發現，賭場內的一台自動服務機故障，只要刷下會員卡就能夠獲得100點會員積分，且可以不停重複取得。何曼玉發現後馬上找來自己的印度籍好友法利與沙巴娜一同申請會員卡，三人就這樣在同月14日至20日內，狂刷會員卡超過1萬次，盜走高達103萬點的賭場積分。

由於賭場積分無法換取現金，必須當作籌碼下注，贏得的錢才能換取現金。三人隨後選擇自動化的俄羅斯輪盤賭桌下注，贏得約87萬新加坡幣（約新台幣1974萬元），並兌換成現金。據悉，高額現金到手後，三人分別將錢放在金沙酒店的房間內、匯給香港與印度的親友或是重新換成賭場籌碼。

金沙酒店事後發現三人行跡可疑，於是在多天觀察後，賭場保全先是扣留何曼玉，最後則報警逮捕三人。據了解，何曼玉最初被賭場保全扣留時，曾經藉故上廁所，偷偷發簡訊給法利，要求他馬上帶著現金離開，企圖消滅證據，但最後法利與沙巴娜仍遭逮捕。

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