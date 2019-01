華爾街日報踢爆「中國涉金援1MDB換一帶一路合約」　大馬調查

▲ 馬來西亞前首相納吉。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合外電報導

馬來西亞一馬發展公司(1MDB)貪汙案爆出最新內幕,根據美媒《華爾街日報》7日披露一系列馬來西亞與中國2016年數度秘密會談的紀錄,中方高層當年曾向馬來西亞政府提出「援助」計劃,換取中資企業在馬來西亞承建鐵路、天然氣管線等「一帶一路」項目合約。消息一出,大馬財政部長林冠英(Lim Guan Eng)今(8日)表示,政府不清楚報導所提及的詳細內容,正對此展開調查。

會議紀錄顯示,中方當年對來訪的馬來西亞人士提到,北京政府將利用自身影響力,試圖讓美國等國家放棄針對時任首相納吉(Najib Razak)及其盟友的指控調查,更提議監聽追查此案的華爾街日報香港記者住處與辦公室,來探聽走漏內情的人到底是誰。

In secret meetings, Chinese officials offered to spy on Wall Street Journal reporters investigating a Malaysian investment-fund scandal https://t.co/MxkI9lsjru