華爾街日報踢爆「中國涉金援1MDB換一帶一路合約」　大馬調查

▲ 馬來西亞前首相納吉。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪汙案爆出最新內幕，根據美媒《華爾街日報》7日披露一系列馬來西亞與中國2016年數度秘密會談的紀錄，中方高層當年曾向馬來西亞政府提出「援助」計劃，換取中資企業在馬來西亞承建鐵路、天然氣管線等「一帶一路」項目合約。消息一出，大馬財政部長林冠英（Lim Guan Eng）今（8日）表示，政府不清楚報導所提及的詳細內容，正對此展開調查。

會議紀錄顯示，中方當年對來訪的馬來西亞人士提到，北京政府將利用自身影響力，試圖讓美國等國家放棄針對時任首相納吉（Najib Razak）及其盟友的指控調查，更提議監聽追查此案的華爾街日報香港記者住處與辦公室，來探聽走漏內情的人到底是誰。

In secret meetings, Chinese officials offered to spy on Wall Street Journal reporters investigating a Malaysian investment-fund scandal https://t.co/MxkI9lsjru — The Wall Street Journal (@WSJ) January 8, 2019

作為回報，納吉同意讓中國「一帶一路」計畫入股鐵路與天然氣管線項目工程。幾個月後，雙方便簽署總值340億美元的東岸鐵路線與天然氣輸送管道協議，由中國銀行出資、中國工人承建。換句話說，納吉政府透過與中國合作工程項目，目的在於把資金轉移至1MDB；據稱，當時官員誇大項目價錢，把剩餘資金轉移到難以償債的1MDB。

此外，根據2名知情人士消息，納吉與中方高層進行多次密談，要讓中國海軍船艦停靠馬來西亞2個港口，意在增加南海爭議水域的影響力，但此案最終並沒有實現。

密會文件指出，儘管這些項目具有「政治性質」，但這必須要讓外界覺得是「市場導向」。不過，現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）上台後，當局已下令暫停中方在馬來西亞的「一帶一路」工程案。

▲ 馬來西亞財政部長林冠英。（圖／達志影像／美聯社）

根據華爾街日報記者的說法，中方並沒有對此做出回應，但先前官方已否認這些資金被用在紓困1MDB基金。此外，針對監聽一事，雖然當時提及在記者住處、辦公室安裝監聽器，但最終中方是否有將內容提供大馬政府，仍有待釐清。

「我希望華爾街日報能提供一份會議記錄的內容」，林冠英表示，馬來西亞政府將審查前一屆政府和中國所簽訂的雙邊協議，「我們知道（與中國的工程項目）價格偏高，但是否真的有這種交易，我必須要來查…如果發現有白紙黑字明確提到的內容，我們將會進一步往下追。」