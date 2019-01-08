天九牌大賭場藏工業區！　37男女「賭性堅強」擠爆檳榔攤

地方中心／高雄報導

高雄工業區日前有天九牌職業性大賭場藏匿於檳榔攤內，經警察局督察室靖紀小組探訪蒐證，終於逮捕到33名賭客，依社會秩序維護法裁罰；另賭場羅姓主持人與朱、孫賭場工作人員、劉姓屋主等4人則依賭博罪移送偵辦。

▲警方破獲天九牌賭場。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



警方指出，賭場藏匿於工業區檳榔攤內，利用工業區大型聯結車川流不息景象易於掩護賭客頻繁進出，以規避查緝，並利用白天大肆開賭，聚賭時間為每日下午2時起直到傍晚5時許結束。

經事前縝密勘查地形，警方7日決定兵分3組，前、後門及把風人員同步夾擊，當場把門口把風人員嚇到來不及反應，連同賭客們只能乖乖束手就擒。羅姓賭場主持人供稱，藉工業區檳榔攤作為掩護，以經營天九牌賭場抽頭營利，準備大發財，結果還是被逮到。

▲小小地方竟然塞得下37人，可見賭性堅強。



警方表示，現場查扣抽頭金新台幣1萬元、賭資10萬元整、紙質天九牌、骰子、計時器、押寶盒等證物，全案查獲嫌疑人37人，包括羅姓賭場主持人、朱姓與孫姓賭場工作人員、劉姓屋主等4人，依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭客33人則依社會秩序維護法裁罰。

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