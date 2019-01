聯合國出面！18歲沙烏地少女入境曼谷　泰移民局長今會沙國官員

▲ 奎農目前已入境泰國。(圖/路透,下同)

國際中心/綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農(Rahaf Mohammed al-Qunun)自稱受到家暴,趁一家人赴科威特度假時搭機逃跑,不但在泰國曼谷機場懇求當局庇護,並在推特請求外界聲援,引發全球關注。目前她已在聯合國難民署(UNHCR)官員的陪同之下步出曼谷機場,而泰國移民局局長素拉切(Surachate Hakparn)將於今(8日)與沙烏地阿拉伯官員會面,說明泰方此舉的決定。

據了解,奎農因受到家人毆打、威脅,甚至因為把頭髮剪短而被鎖在房間長達半年,索性在旅遊途中趁機逃跑,並計畫前往澳洲尋求庇護,但中途在曼谷轉機時,泰國移民局官員以缺乏相關文件把她攔住,遭到泰方拒絕入境,準備將她遣返。但奎農最後把自己鎖在機場飯店房間,拒絕回家,擔心若真的被遣返回家,她的家人可能會殺了她。

這起事件引起全球關注,奎農的求救奏效,讓泰國移民局態度180度轉變。素拉切7日晚間表示,「到目前為止,她不想要回家,我們也不會強迫她。她今晚不會被送去別的地方…我們不會送任何一個人去死,我們不會那樣做。」

最終,奎農也與聯合國難民署官員見到面,並被告知未來可以留在泰國一段時間,同時尋求第3國的庇護。而她也在推特發文提到,目前她的護照已被歸還到她的手上,且在聯合國官員的保護之下,覺得安全。

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back pic.twitter.com/pQER7HDVi7