生活

有200萬！想買0050「何時能進場」　過來人曝關鍵：All in就對了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO猶豫是否要All in。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

投資者在面對股市波動時，常對進場時機感到猶豫。近日就有一名女網友發文表示，她手上的200萬元增貸資金已經撥款完成，目前仍放在帳戶中，尚未投入市場，大家覺得這筆錢要怎麼分配比較好呢？貼文曝光後，引起討論。

想買0050　要全投入還是等低點？

這名女網友在Dcard上，以「投資0050 all in還是明年低點再進場？」為題發文表示，提到台股12月持續創新高，讓她還沒有勇氣一次性全數投入0050，但她也還沒找不到理想買點。

因此原PO便想詢問其他人，對於這筆資金，應該分批慢慢投入，還是直接一次性進場，大家覺得這200萬元，要怎麼分配比較好呢？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

網友直言沒人知道低點　若長期投資「要買就趁現在」

貼文曝光後，就有網友回應，「先問個問題：你怎麼知道什麼時候是低點」、「低點從來不會有人知道，只有走出來了才會知道，身為週期交易者，只需要買在相對低、賣在相對高即可」、「萬二說高點，萬八說高點，現在都兩萬八了，所以高點在哪裡？直接All in就對了」、「時間就是武器，每天等高低點，誰知道高低在哪」。

也有網友表示，「All in就對了，有信心長放績效根本差沒多少」、「先買個5張，起個頭，跌的時候就有動力加碼了，否則會一直觀望，一事無成的」、「先拿20萬進場，滿足想買股票的欲望，剩下的等大跌再進場」、「要買就是趁現在，長期持有的話，每天都是買點，如果只是想賺快錢，每天都是賣點」、「全部都是短期的高點，也全部都是長期的低點」。

12/28 全台詐欺最新數據

為何薪水35K↓就打混？網吐真心話：會努力嗎

為何薪水35K↓就打混？網吐真心話：會努力嗎

如果薪資不算高，是否就只求「人有到公司上班就好」？近日就有一名女網友發文直言，她對於月薪35K以下上班族的工作狀態感到不解，質疑他們的工作心態是否過於消極？貼文曝光後，引起討論。

模範生都怎麼選的？她點出2特質

模範生都怎麼選的？她點出2特質

努力未必能有好工作？她嘆「更需要2條件」

努力未必能有好工作？她嘆「更需要2條件」

月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣

月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

