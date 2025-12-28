有200萬！想買0050「何時能進場」　過來人曝關鍵：All in就對了

▲原PO猶豫是否要All in。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

投資者在面對股市波動時，常對進場時機感到猶豫。近日就有一名女網友發文表示，她手上的200萬元增貸資金已經撥款完成，目前仍放在帳戶中，尚未投入市場，大家覺得這筆錢要怎麼分配比較好呢？貼文曝光後，引起討論。

想買0050 要全投入還是等低點？

這名女網友在Dcard上，以「投資0050 all in還是明年低點再進場？」為題發文表示，提到台股12月持續創新高，讓她還沒有勇氣一次性全數投入0050，但她也還沒找不到理想買點。

因此原PO便想詢問其他人，對於這筆資金，應該分批慢慢投入，還是直接一次性進場，大家覺得這200萬元，要怎麼分配比較好呢？

網友直言沒人知道低點 若長期投資「要買就趁現在」

貼文曝光後，就有網友回應，「先問個問題：你怎麼知道什麼時候是低點」、「低點從來不會有人知道，只有走出來了才會知道，身為週期交易者，只需要買在相對低、賣在相對高即可」、「萬二說高點，萬八說高點，現在都兩萬八了，所以高點在哪裡？直接All in就對了」、「時間就是武器，每天等高低點，誰知道高低在哪」。

也有網友表示，「All in就對了，有信心長放績效根本差沒多少」、「先買個5張，起個頭，跌的時候就有動力加碼了，否則會一直觀望，一事無成的」、「先拿20萬進場，滿足想買股票的欲望，剩下的等大跌再進場」、「要買就是趁現在，長期持有的話，每天都是買點，如果只是想賺快錢，每天都是賣點」、「全部都是短期的高點，也全部都是長期的低點」。