別太常給孩子吃甜點！醫師曝「青春期提早」後果：可能長不高

▲江守山表示，兒童若長期攝取含糖飲料、甜味食品，可能導致青春期提早到來。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師江守山引述台北市立萬芳醫院研究指出，兒童若長期攝取含糖飲料與甜味食品，可能導致青春期提早到來，並增加日後健康風險。研究發現，阿斯巴甜、三氯蔗糖、甘草酸等成分，會造成荷爾蒙變化與腸道菌叢失衡，與中樞性性早熟的發生有關，而青春期提前不僅影響心理狀態，也可能造成成年身高偏矮及代謝異常。

甜味劑影響機制

研究人員指出，青春期提前與情緒壓力、代謝失調等問題密切相關，其中「中樞性性早熟」案例近年有上升趨勢，會對兒童心理造成影響，並提高未來罹患代謝性與生殖系統疾病的風險。根據研究顯示，不同甜味劑對青春期發育的影響途徑並不相同，例如乙醯磺胺酸鉀會活化腦細胞中的甜味感知通路，並增加與壓力相關的分子，進而促使青春期相關荷爾蒙提前釋放。

此外，甘草酸是無糖甘草產品中的常見成分，研究指出其可能改變腸道微生物組成，並干擾與青春期啟動相關的基因表現，進而影響發育時程。

男女風險差異

研究團隊自2018年起追蹤「台灣青春期縱貫研究」（TPLS），分析1407名青少年的資料，其中有481人被診斷為中樞性性早熟。結果顯示，三氯蔗糖會提高男孩發生中樞性性早熟的風險。

至於女孩，研究發現甘草酸、三氯蔗糖及添加糖的影響更為明顯，顯示甜味來源與性別之間，可能存在不同的風險模式，值得進一步關注。