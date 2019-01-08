19歲女大生「多付2萬」指名院長隆鼻　術後3小時離奇死亡

▲女大生進行完隆鼻手術後突然死亡。（圖／翻攝自大陸微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸貴州一名19歲女大生到當地一間整形診所進行隆鼻手術，但進行到一半時，原本身體狀況一切正常的她突然心率加速，送醫後不到3小時就身亡。而家屬直到女兒死亡才接到醫院通知，對於診所做法十分不滿，並且提告想要查明對方死因。

19歲女大生夏麗莎為了畢業以後找工作更順利，3日下午1時至貴陽的「利美康整形外科醫院」進行隆鼻，家人擔心一般醫生做出來的效果不好，手術前還特別多付人民幣5000元（約台幣2.2萬元），請院長來幫她操刀，一共花費人民幣2.6萬元（約台幣11萬元）。

夏麗莎的母親王天琴表示，原本預計3至4小時的手術，但直到下午6時女兒人都沒出來，她向診所人員詢問，但對方一直都無法給予答覆，後來一名醫護人員才說，「手術已經做完，還沒甦醒，要等麻藥勁過去」結果晚上8時被告知，女兒因為對麻藥過敏送醫的消息，8時45分得知對方已經死亡。

診所醫療紀錄顯示，夏女下午5時24分結束隆鼻，6分鐘後身體突然出現異常狀況，經一小時的搶救仍無效，便趕緊轉院至貴州醫科大學附屬醫院進行醫治，然而根據醫院診斷紀錄，夏女7時45分抵達醫院時，人早就沒有生命跡象。家屬痛批整形診所的醫生不但對他們謊稱女兒還在搶救，也對醫院說謊，轉院時說「家屬還在外地，來不了」，而且事後對於女兒的死也沒有給予任何有效的解釋。

王天琴還向媒體秀出簡訊，表示有自稱是整形診所的人傳訊給她，希望家屬不要擴大這件事情。利美康整形醫院4日發出聲明，夏女手術後出現「惡性高熱」症狀，此次事件是一起「麻醉併發症」的意外事件，但一切結果仍以司法鑑定結果為準，並對網路上的言論保留追究責任權利。目前相關部門已介入調查。

▼診所認為夏女的死因與麻醉併發症有關。（圖／翻攝自大陸微博）