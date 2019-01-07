砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

▲妻子想要救女，丈夫卻因為不想繼續欠錢要放棄。（圖／翻攝自YouTube／多維視頻集錦DWNEWS）

大陸中心／綜合報導

中國大陸河北一對夫妻因為6歲女兒患有白血病，為了要不要再繼續花錢醫治女兒竟然引發衝突，妻子想借錢繼續治療，但丈夫不但不同意甚至氣到打人，大吼「不看了，沒錢了，我跟你說！沒錢了，我不可能為了她，我下輩子過上欠錢的日子」。

這起事件上月28日發生在河北廊坊三河市的一家醫院，這對夫妻為了醫治患有白血病的女兒，已經積欠高達40萬人民幣（約台幣179萬元）的債務，可惜骨髓移植失敗，醫生建議再進行第二次移植手術，孩子的父親卻因為不想再欠錢，決定把孩子帶回家不治了。

▲妻子不願意放棄救女，就慘遭丈夫暴打。（圖／翻攝自YouTube／多維視頻集錦DWNEWS）

影片中可看到，女童的母親因為不願意放棄，就遭到丈夫一陣暴打，而且還是在病房內當著女兒的面，誇張情況被其他人看到後趕緊上前阻止，她表示，「手術失敗後，因為醫生說要買標靶藥，然後我就說打電話借錢，他就不讓我打，然後就吵得很兇」，為了治女兒的病已經花了七八十萬人民幣了（約310萬到360萬新台幣），還另外欠債40萬人民幣。

女童的父親則說，後面醫治女兒的錢都是借的，已經用了貸款，「現在是真的沒有辦法，真沒錢，搞得我現在一點信心都沒有了，如果說後期她還想給孩子治療的話，我不管了，我現在沒工作了。」