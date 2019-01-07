車禍毀容男整形40次娶正妹　網友酸：對方是有錢人？

▲男子深情求婚卻不被外界看好。（圖／翻攝自YouTube／梨北京）



大陸中心／綜合報導

來自北京的賈占朋11年前遇上酒駕遭到毀容，經歷40幾次的手術重建仍尚未康復。最近他向交往2年的女友求婚，本該是樁動人的喜事，但不僅家人不祝福，連網友也狠酸女方根本是看上人家的錢吧。

據陸媒《聯合日報》報導，賈占朋在2008年和朋友駕駛電動車外出時，碰上酒駕的無照駕駛從後方猛烈衝撞，當場被拋飛出車外，臉部向下撞擊到地面不幸毀容。

雖然撿回一命，但過去容貌已經回不來。賈占朋表示，當時在病床上昏迷了2個月，起初還不知道自己已經毀容了，直到某次到廁所把紗布拆掉時，「左臉整個就是一個大窟窿，肉都沒了，連牙齒也全消失…完全無法接受！」當下不敢相信鏡中可怕模樣就是自己，十幾年來都在痛苦中度過。

▼賈占朋在醫院大堂向女友笑笑求婚。（圖／翻攝自YouTube／梨北京）

▼兩人本月18日就會登記結婚。（圖／翻攝自YouTube／梨北京）

雖然先後已經手術超過40次，不過臉部依舊異常，在四處尋找整型醫生的同時，他認識了摯愛「笑笑」。交往2年的過程中，笑笑從來沒嫌棄過對方的容貌，反倒是男友非常自卑，「第一次見面的時候他都不敢把口罩摘下來，怕我看了會害怕。」

因為車禍而面目全非的賈占朋，最近在一次整型手術前，捧著鮮花在醫院向笑笑下跪求婚，身旁灑滿了玫瑰花瓣，場面十分浪漫溫馨。他感性的說，我們18日要結婚了，「我不能保證每天讓她笑，但絕對不會讓她跟著我哭！」笑笑也回應，「愛一個人還需要理由嗎？」雖然爸媽不同意這門婚事，但只要兩個人相互扶持度日就滿足了。

▼賈占朋在北京一間醫院接受整容手術。（圖／翻攝自YouTube／梨北京）

不過，有大陸網友對於這段動人戀情不太看好，「當年可以騎電動車，出事後還做了40幾次整容手術，應該花費不斐」、「住得起這種醫院的不是一般人，家境非富即貴」、「我不在意他的外貌，我只在意他的錢！」但也有人給予誠心祝福，「希望這份真摯的情感能長久」、「羨慕極妒恨啊！」