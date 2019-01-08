她買的聖誕樹藏詭異「棕蛋」　孵出100隻螳螂爬滿家超崩潰

▲女子沒想到聖誕樹上有蟲卵，結果孵出100隻螳螂。（左圖／翻攝自Tim Barber的推特，右圖／翻攝自Daniel Reed的臉書）

國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子去年買了一顆聖誕樹回家，結果樹上竟然藏了蟲卵，導致聖誕節過後孵化出100隻螳螂在她家，無論是牆上還是天花板，到處都被爬滿，讓她感到十分崩潰。

這起事件發生在史普林菲爾德市(Springfield)，女子茉莉(Molly Kreuze)買了一顆聖誕樹回家裝飾，但是忘記檢查樹上是否有蟲卵，結果上百隻螳螂就從一個棕色類似蛋形的蟲卵中孵化，嚇得她表示，「這些生物，牠們有著彎曲的腿和凸起的眼睛，爬得牆上、天花板上到處都是。」

面對這種恐怖的景象，一般人或許會直接拿吸塵器除掉螳螂，不過身為獸醫的茉莉不願意殺生，所以她耐心的一隻隻把螳螂抓進塑膠盒中，還準備了一些果蠅用來餵養，希望能有好心人願意收養這些螳螂，「我查了Google，發現螳螂其實不是害蟲，我希望牠們能找到家。」

茉莉其實並不是第一個發生「螳螂事件」的人，網友里德(Daniel Reed)2017年也曾在臉書上張貼了一張棕色蛋形蟲卵的照片，他表示，「我的樹上有2顆卵，每顆裡面估計會生出100到200隻螳螂」，提醒大眾買樹時要記得檢查，若是發現要趕緊在孵化前把卵拿到戶外，否則在室內長大的螳螂會很容易餓死。