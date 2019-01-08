　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

她買的聖誕樹藏詭異「棕蛋」　孵出100隻螳螂爬滿家超崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

她買的聖誕樹藏詭異「棕色蛋」　孵出100隻螳螂超崩潰。（左圖／翻攝自Tim Barber的推特，右圖／翻攝自Daniel Reed的臉書）

▲女子沒想到聖誕樹上有蟲卵，結果孵出100隻螳螂。（左圖／翻攝自Tim Barber的推特，右圖／翻攝自Daniel Reed的臉書）

國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子去年買了一顆聖誕樹回家，結果樹上竟然藏了蟲卵，導致聖誕節過後孵化出100隻螳螂在她家，無論是牆上還是天花板，到處都被爬滿，讓她感到十分崩潰。

這起事件發生在史普林菲爾德市(Springfield)，女子茉莉(Molly Kreuze)買了一顆聖誕樹回家裝飾，但是忘記檢查樹上是否有蟲卵，結果上百隻螳螂就從一個棕色類似蛋形的蟲卵中孵化，嚇得她表示，「這些生物，牠們有著彎曲的腿和凸起的眼睛，爬得牆上、天花板上到處都是。」

面對這種恐怖的景象，一般人或許會直接拿吸塵器除掉螳螂，不過身為獸醫的茉莉不願意殺生，所以她耐心的一隻隻把螳螂抓進塑膠盒中，還準備了一些果蠅用來餵養，希望能有好心人願意收養這些螳螂，「我查了Google，發現螳螂其實不是害蟲，我希望牠們能找到家。」

茉莉其實並不是第一個發生「螳螂事件」的人，網友里德(Daniel Reed)2017年也曾在臉書上張貼了一張棕色蛋形蟲卵的照片，他表示，「我的樹上有2顆卵，每顆裡面估計會生出100到200隻螳螂」，提醒大眾買樹時要記得檢查，若是發現要趕緊在孵化前把卵拿到戶外，否則在室內長大的螳螂會很容易餓死。

ET快訊
韓29歲女歌手「心臟麻痺」猝逝！消息藏2周才曝光
理科太太1年內「破產→上億身價」！全靠這支5分鐘神片

關鍵字：螳螂,蟲卵,聖誕樹,Molly Kreuze,維吉尼亞州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

沙國少女逃澳洲求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

男老師鑿冰冬泳炫技　失去方向慘困「4公分冰層」溺斃

任期還有3年　世界銀行行長閃辭：未來專心協助開發中國家

想當芭比娃娃！黑肉底新娘上妝瞬間「白5個色號」　網傻眼：得罪化妝師？

墨西哥海灘槍殺！槍手衝入酒吧「瘋狂掃射」7人慘死　警急追捕

聯合國出面！18歲沙烏地少女入境曼谷　泰移民局長今會沙國官員

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

任期還有3年　世界銀行行長閃辭：未來專心協助開發中國家

想當芭比娃娃！黑肉底新娘上妝瞬間「白5個色號」　網傻眼：得罪化妝師？

墨西哥海灘槍殺！槍手衝入酒吧「瘋狂掃射」7人慘死　警急追捕

聯合國出面！18歲沙烏地少女入境曼谷　泰移民局長今會沙國官員

她買的聖誕樹藏詭異「棕蛋」　孵出100隻螳螂爬滿家超崩潰

老公還愛前女友！用情人名字幫女兒取名　妻懷胎7月淚崩想離婚

北京計畫用非武力方法統一台灣　卜睿哲透露「可行2選項」

手機小偷遭「脫褲裸屁」狂甩！　壯男活逮當場狂毆他

築牆經費談判破局　川普計畫在黃金時段發表演說：考慮發布緊急狀態

回應習近平對台灣談話　白宮籲：停止壓迫台灣並恢復兩岸對話

雪隧北上火燒車駕駛機警停車滅火　南、北口一度封閉

影／誇張！沒空照料跛腳貓　飼主裝箱「快遞」板橋動物之家棄養

相似度100%！電影狗明星出現在台灣　媽笑：養這麼久總算有用處了

影評／《邊境奇譚》噱頭與內容兼具

藏身新竹巷弄的老宅咖啡　沈溺在純白空間享受慢生活

爆月領240K！口譯哥有加拿大護照卻返台　父嫌「台灣薪水低」

發稅計賸餘有加乘效益　施俊吉：分給所得後段的人符合社會正義

曾批韓國瑜「直銷騙子」　高市府力邀林夕任觀光大使搶港客

哈登背後運球晃倒對手砍三分　飆32+14砸爛西區龍頭金塊

運將違規吃罰單反酸：你也是啊　警秒回「30天內繳費」完勝

國際熱門新聞

女摔角手大招　沾血棉條塞對手嘴

新郎「狠甩」新娘一巴掌　岳父岳..

車禍逃過死劫　她2天後原地遭輾..

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫..

即／金正恩應習近平邀約　訪陸4..

僧帽水母暴增漂海岸　1週內1...

即／金正恩訪陸？列車已進入中國

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

軍人收到陌生加油信　48年後淚..

「好事將發生」川普期待貿易戰停..

川普提議鐵圍籬換混凝土牆　準備..

冷出新高度！　俄國寒極點測到-..

富翁養大3兒　醫生卻說：你不育

英研究：開BMW 4系列的人最..

更多熱門

相關新聞

老公用前女友名字幫女兒取名　妻崩潰

國外有一名懷孕的23歲媽媽正在煩惱一件事，她和丈夫結婚一年多，如今準備要迎接新生的女兒，兩人正討論寶寶的名字，沒想到丈夫竟然要用前女友的名字來命名女兒，「這個名字不是隨便一個前女友的名字，而是她交往最久、內心最放不下的女友。」她完全不知道怎麼辦才好，兩人吵架想離婚，於是上網詢問網友。

川普計畫在黃金時段發表演說

「好事將發生」川普期待貿易戰停火

川普提議鐵圍籬換混凝土牆　準備宣布緊急狀態

星戰園區今夏開幕　加州迪士尼漲幅達25%

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面