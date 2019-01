她買的聖誕樹藏詭異「棕蛋」　孵出100隻螳螂爬滿家超崩潰

▲女子沒想到聖誕樹上有蟲卵,結果孵出100隻螳螂。(左圖/翻攝自Tim Barber的推特,右圖/翻攝自Daniel Reed的臉書)

美國維吉尼亞州一名女子去年買了一顆聖誕樹回家,結果樹上竟然藏了蟲卵,導致聖誕節過後孵化出100隻螳螂在她家,無論是牆上還是天花板,到處都被爬滿,讓她感到十分崩潰。

這起事件發生在史普林菲爾德市(Springfield),女子茉莉(Molly Kreuze)買了一顆聖誕樹回家裝飾,但是忘記檢查樹上是否有蟲卵,結果上百隻螳螂就從一個棕色類似蛋形的蟲卵中孵化,嚇得她表示,「這些生物,牠們有著彎曲的腿和凸起的眼睛,爬得牆上、天花板上到處都是。」

面對這種恐怖的景象,一般人或許會直接拿吸塵器除掉螳螂,不過身為獸醫的茉莉不願意殺生,所以她耐心的一隻隻把螳螂抓進塑膠盒中,還準備了一些果蠅用來餵養,希望能有好心人願意收養這些螳螂,「我查了Google,發現螳螂其實不是害蟲,我希望牠們能找到家。」

茉莉其實並不是第一個發生「螳螂事件」的人,網友里德(Daniel Reed)2017年也曾在臉書上張貼了一張棕色蛋形蟲卵的照片,他表示,「我的樹上有2顆卵,每顆裡面估計會生出100到200隻螳螂」,提醒大眾買樹時要記得檢查,若是發現要趕緊在孵化前把卵拿到戶外,否則在室內長大的螳螂會很容易餓死。

CREEPY: Before it was tossed in the trash— a #Virginia woman’s Christmas tree gave her one last gift... 100+ new friends.



Story on @ABC7News at 6pm. #Springfield #FairfaxCounty #Bugs #Insects #Creepy #PrayingMantis pic.twitter.com/jvpnx0vbA6