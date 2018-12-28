21歲女大生癡迷AV！收藏品不輸宅男...連女優DNA都有

▲日本AV女優吉川愛美。（圖／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導

喜歡AV女優不是男性專利，許多女優男女通殺，粉絲的年齡層非常廣。香港21歲女大生Mary就是AV的忠實粉絲，對女優們情有獨鍾，她不但蒐集許多AV女優的周邊商品，甚至連活動也不會錯過，熱衷程度完全不輸男性。Mary表示，希望大家別用色情的眼光去看待AV女優，「我追隨這些女優跟崇拜偶像是一樣的。」

據香港《壹週刊》報導，還在讀大學的Mary表示，她最早接觸到AV領域時是在國中三年級，那時候她就會去看日本AV，在Youtube收看當時很流行的AKB的MV時，偶然間看到了一個AV團體「惠比壽麝香葡萄」的影片，從中認識了群組中的AV女優，還找到女優們上綜藝節目的搞笑片段，覺得頗好笑，就便徹底愛上這群敬業的「偶像」。

▼日本AV女優椎名空。（圖／記者季相儒攝）

她表示，多數的人都認為看謎片是一件不好的事情，但她接觸了這個領域並加入相關群組後，發現其實很多愛好者都是女孩子，而且成員們會定期聚會，大家都會分享自己愛的AV女優最近有什麼新作品，「但很少會聊到AV內容」，說明這群粉絲都不是用有色眼光看待女優。

雖然已經追隨AV女優多年，家裡也擺放了許多周邊蒐藏品，但Mary透露，自己的父母並不知道她有這項嗜好，不過，即使某天被發現了，也不會逃避或隱瞞，「我會解釋，喜歡AV女優跟追星的概念是一樣，不是注重色情那方面。」

此外，她迷戀AV女優的程度可不輸男性，蒐集了各種DVD、寫真集、照片等等，總價值3到4萬港幣（約新台幣11.7萬至15.7萬元）。她還表示，女優照片如果印有本人的唇印或是拍立得價值便會翻倍，原味衣、頭髮等等這類「DNA卡」更是可以賣到數萬元，「看到這些AV女優這麼努力，我希望大家不要用色情或貶低的眼光看待，要尊重她們的職業。」

▼日本AV女優早乙女露依。（圖／翻攝自早乙女ルイ臉書）