小鵝子進廚房「拿3根筷子碎碎唸」！她關火監視…下幕心涼：你娘還在健在啊

▲兒子拿筷子當香拜媽。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

看到小孩無厘頭的行徑，許多媽媽常常被搞得哭笑不得，尤其在孩子做出大人比較禁忌的動作時，打了太超過、罵又聽不懂。一位媽媽忍不住抱怨，某天在煮菜時，她看到小兒子走進來一陣碎碎唸後又出去，讓她好奇關火跟出去看，沒想到下一幕讓人超吐血，「好你個小子，拿3根筷子來拜我！你娘我還健在好嗎！」

「我又來抱怨我那時不時就咒我去當天使的兒子們」，這位媽媽在臉書《爆怨公社》表示，某天她在煮菜時，瞄見小兒子走進來碎碎唸，唸完後又走出去，她就關火跟出去看兒子在幹嘛。沒想到，小兒子手中拿著筷子「交棒」給大兒子，還說「哥哥～我去拜媽媽拜完，換你了…」

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▲燒香拜拜示意圖。（圖／記者季相儒攝）

眼前一幕讓她超傻眼「好你個小子，拿3根筷子來拜我！你娘我還健在好嗎！」看到貼文後，其他人都笑噴「兄弟倆輪流在練你的心臟」、「妳是後母吧」、「妳上輩子拋棄他」、「兄弟在挑戰媽媽的極限嗎？哈哈」、「自己默唸十次我生的」、「害我笑到噴淚！這個太有畫面了啦！」

看到網友的留言後，媽媽也哀怨地在留言處表示「我常說他們應該是我上輩子的仇人」、「生他們來磨練我的」，還透露兩個兒子一個2歲、一個4歲，之前都是哥哥耍寶「現在換弟弟了」。至於兒子們到底為什麼要拜她，她也無奈直呼「ㄚ災～只能安慰自己說，他們太愛我了，做什麼事都會想到媽媽」。

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