他結婚邀15年好友被打槍「別發我不會到」　網點名3種人最討厭

▲原PO感嘆，「我約的都是跟我15年以上的朋友，其他人我一概不通知。」（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名網友分享邀好朋友參加婚宴遇到的事情，結果對方的反應讓他感覺滿差的。對此，其他人認為，「這種朋友該881了」、「這是好事...你不花一毛錢就能認清一個人...恭喜在恭喜...你老婆帶給你好運。」也有人提到，結婚最討厭遇到3種人。

原PO日前在「爆怨公社」臉書社團發文表示，他的婚宴不發帖子、不收禮，辦個幾桌介紹老婆認識他的老朋友罷了，簡單簡單就好，「一群老友，唯獨你一聽到我要辦婚宴的事情，直接對我說『不要發給你，你不會到』。嗯，聽起來感覺挺差的。」他回覆網友問題嘆氣說，「我約的都是跟我15年以上的朋友，其他人我一概不通知的。」

▼原PO表示，他結婚不發帖子、不收禮。（圖／示意照）

其他網友留言，「一張不存在的喜帖看清一個『老朋友』」、「我都跟我朋友說，以後你們結婚我不會去，但禮金會到。夠熟、夠瞭解的朋友都知道我不喜歡去大場合，所以他們覺得OK」、「比起有一些人說，你帖子一定要給我，還一直跟你催帖子，你真的給了，當天沒來」。

也有人認為，「我覺得這樣直白挺好的啊，至少他結婚，你也不用去。結婚最討厭遇到的3種人，第一，拜託，一定要寄帖子給我，『我一定到』，結果當天人沒來，連紅包也沒；第二，帶了一家大小；第三，吃宴會時嫌東嫌西，一下喊這種桌有這價值？一下喊好難吃。」