婆婆過世大姑房租漲2萬　媳婦住旅社半個月買房：有家感覺真好

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「有家就是不一樣。」女網友小欣（化名）在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，原本婆婆還在時大姑每個月只收1萬元的房租，後來人去世改問她與先生要不要乾脆把房子買下來，價格卻從談好的100萬變成250萬，如果拿不出來就要把租金漲到3萬，短短3天一家四口就馬上搬離，「婆婆走了，嘴臉都變了。」

▲小欣感嘆大姑在婆婆死後就改變態度，讓他們不得不搬家。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

小欣在PO文中提到，婚後和老公住在婆婆家，直到老二出生前因為口角被迫搬出來，接著大姑打電話來希望他們回家幫忙照顧身體不好的老人家，剛好她有一間空著的房子，可以便宜以每個月1萬元的價格出租，順便讓長輩過去住，一起照顧。

「幾年後婆婆過世，大姑想把房子賣給我先生，好讓姊妹們有娘家，可以先給100萬元現金，其他慢慢來。」小欣無奈地說，沒想到後來大姑突然反悔，改要求250萬元的現金，如果拿不出來就要把租金漲到3萬元，一家人想了想，覺得自己要是真的拿得出250萬，又何必花3萬元租屋，於是短短3天就立刻搬走，「婆婆走了，嘴臉都變了。」

▲小欣一家四口住了半個月的旅社，終於買了人生的第一間房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

後來遇到一名不錯的房東，一家人安穩住了4年，直到今年房東想收回給自己的小孩住，考量到孩子還有1個月就能畢業想延長一下，無奈談不妥時間只好全家先去旅社居住，每天1100元一住就是半個月，如今小欣終於買了自己的第一間房子，雖然壓力很大但感覺踏實很多，讓她忍不住在網路上分享這段經歷，「有家就是不一樣。」

網友們看完小欣的經歷，也紛紛留言鼓勵她，「恭喜妳有自己的房子了」、「養房真的不容易，加油」、「租人家的房就是心酸，自己的再小再舊還是最好」、「家還是自己的好」、「人要靠自己打拚，說穿了都是淚」、「未來會更幸福的」。

▼大部分網友都覺得有自己的房子比租來的感覺還要踏實。