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女兒魔性4造句把自己「打造成受虐兒」　媽急喊冤網笑炸：這不相信也難

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▲▼ 4造句把自己打造成受虐兒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女兒4個造句把自己打造成受虐兒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友天馬行空的想像力，一不小心就要害老師打電話通報了！一位媽媽在臉書上抱怨女兒國語考卷的造句，明明在家裡都沒有打過她，她卻連續造了4個自己像受虐兒的句子，讓媽媽好無奈。網友看了圖後都秒懂，紛紛表示「打113」、「女兒有被害妄想嗎」。

這位媽媽在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片表示，「我的寶貝女鵝啊！妳真的這麼恨妳媽媽和哥哥嗎？」只見圖中女兒連續造了4個注音、國字夾雜的句子，內容都緊緊環繞在「自己被打」上，包含了「媽媽為了想打我所以一直找我麻煩」、「如果我沒有考一百分，我不就被媽媽打死」、「哥哥為了害我被打，因此挑釁我」、「媽媽除了會罵我也會打死我」。句句都不禁讓人懷疑，女兒是否每天都活在暴力之下；不過媽媽也有嚴正澄清表示，自己從來沒打過她。

▲▼ 4造句把自己打造成受虐兒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲應該...單純是想像力豐富吧...。（圖／翻攝自爆怨公社）

這篇貼文吸引了萬名網友按讚，紛紛表示「請轉報113」、「老師有通報社會局嗎」、「內容很完整」、「這不相信也難啊」、「每次考國語，媽媽都會上榜，每家的媽媽都很紅」、「我覺得他只會『打』的造句」、「女鵝怨念好重」。

媽媽也跳出來回應說，其實老師之前就知道女兒喜歡寫這類「相害家人」的造句，也有一直訂正她，但她還是依然故我。媽媽也強調，小孩子真的過得很快樂，只是自己超無奈罷了。

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關鍵字：造句,家暴,爆怨公社

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