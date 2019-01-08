洗到一半熱水器沒電　台北女硬沖冷水：好像看到過世阿嬤來接我

▲原PO洗到熱水器電池沒電，只好硬著頭皮沖冷水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

台北一名女網友7日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，自己洗澡洗到一半熱水器電池沒電，只好硬著頭皮硬沖冷水澡，差點以為看到過世的阿嬤來接她，超爆笑的發言也讓其他網友覺得很有趣。

冬天洗澡洗到一半最怕熱水變冷，這時心中總是糾結到底要先忍著洗完，還是乾脆走出去檢查。網友們看完原PO的遭遇紛紛留言調侃，「寒流來妳看到的就不只是阿嬤了」、「我也有一樣的心情，所以才改安裝電爐」、「想看親人的冷水沖下去就對了，比觀落陰還快」、「人家是賣火柴的小女孩，妳是淋冷水的小女孩」。

▲洗到一半熱水器停止運作，通常讓民眾相當糾結到底是要先暫停去修，還是繼續喜冷水。（示意圖／台東縣消防局提供，與本文當事人無關）

而除了熱水器電池沒電外，忽冷忽熱的水也是讓人崩潰的點之一。曾有熟知熱水器的網友在PTT上回覆，如果洗澡的習慣是開熱水時只把水龍頭轉過中間往左一點點，或是剛好過半，本來就很容易導致忽冷忽熱，這是因為水龍頭是冷熱水混合使用，通常右邊是冷的、左邊是熱的，如果是從左邊開始往回向右轉，就會在出熱水的情況下同時混合冷水。

而熱水器的運作原理是靠冷水流入機身啟動點火，如果在開熱水的時候混入太多冷水，就等於是在跟熱水器搶啟動時所需的冷水壓，自然就會一下啟動一下熄滅，水溫也就會忽冷忽熱。網友提到，斷斷續續點火，混的冷水又太多，也會間接造成瓦斯的浪費，正確的使用方式是到熱水器的控制面板做溫度或火力調整，把浴室水龍頭開到最左邊，以純熱水時的溫度作依據，再調整熱水器旋鈕，直到覺得溫度跟水量都OK，接下來洗澡就都開到水龍頭最左邊就好了。