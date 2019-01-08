10公分長尾水青蛾黏紗網4點點「看著你」　男主人驚呆：好像人

▲網友在自家紗網上看到一隻巨蛾。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

台中呂姓網友7日在臉書「爆料公社」PO出8張照片詢問，他在家中看到一隻綠色的生物，因為沒有見過所以不知道是什麼，於是貼出來想請教大家，「有大神看過這個嗎？好像人。」很快就有許多網友跳出來解答，牠其實是擁有「月神之蛾」稱號的長尾水青蛾。

照片中，只見一隻綠色且體型龐大（目測約10公分）的蛾停在門的紗網上，上頭4個深色的斑點搭配整體紋路，遠遠看過去彷彿是一張人臉，突然看到的話確實可能會被嚇到。不過，網友們留言替原PO解惑，長尾水青蛾不算很罕見的物種，「我家這邊常看到，不奇怪，只是這個季節比較少出現，通常都是在夏天晚上。」

▲原PO目測牠應該有10公分寬。

也有網友幽默回覆，「別拿風箏騙我喔」、「快把寶貝球準備好啊」、「以為是超大隻的蒼蠅」、「我看成內褲」、「這是天蛾人啦」、「看仔細一點其實也沒那麼恐怖」。

事實上，長尾水青蛾擁有「月神之蛾」這樣的浪漫稱號，在台灣有長尾水青蛾、台灣長尾水青蛾以及姬長尾水青蛾3種，其中第三種是台灣特有種，分布於中高海拔山區，只有6、7公分，數量也是最稀少的，牠們的身體由雪白絨毛所包覆，有鑲著金邊或白邊的水青色翅膀，後翅則有兩根長長還燙捲的尾凸，就像是月神使者一般夢幻的存在，其他兩種則是中低海拔山區常見的蛾類。

▼台灣絕美的特有種「姬長尾水青蛾」。（圖／雪羊授權使用，請勿隨意翻拍）

※小知識，要怎麼分辨3種長尾水青蛾※

◎.長尾水青蛾：中低海拔，很大隻，可以到十幾公分，翅膀寬且末端比較尖銳而且會下彎，捲捲的尾巴長而寬

◎.台灣長尾水青蛾：中低海拔，台灣特有亞種，比長尾水青蛾來的小一點，翅膀末梢比較鈍弧而挺，翅膀上有黑色波浪線，雄蟲是黃色的

◎.姬長尾水青蛾：中高海拔，台灣特有種，很小隻，有很明顯的金毛與金邊，翅膀再更挺更窄一點