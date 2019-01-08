運將借錢被拒水管絞死女房東　棄屍車機場繼續載客判賠403萬

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白牌計程車司機許志銘，因積欠銀行、地下錢莊80萬元債務，盯上經營停車場的郭姓女房東，先後兩度行竊，2017年12月甚至持鋁棒、水管將人勒斃，最後棄屍林口西濱公路。雖然刑事方面一、二審許男都被判處無期徒刑，但死者的獨子提告民事求償1138萬多元，新北地院法官則判須賠償403萬元的精神慰撫金及殯葬費。

▲許男想解決自己的債務，竟然用鋁棒、水管勒斃女房東。（圖／記者陳豐德翻攝）

許男因為有停車的需求，案發3年前就開始向郭婦承租車位，熟識後得知對方在泰山有多筆房產，家境十分優渥，正好他為了房貸、車貸以及積欠的80萬元債務苦惱，於是將歪腦筋動到女房東身上，經過打聽知道對方雖然與兒媳、孫子同住，但白天會在家中帶小孩，2017年兩度潛入住家偷竊。

後來，許男在同年12月18日上午9點多遇到正在車庫打掃的郭婦，開口借錢卻被拒絕，一氣之下趁著對方轉身時持鋁棒猛擊頭部，打昏後拿起一旁的黃色塑膠水管將人勒斃，再用自己的計程車把遺體載到林口西濱台15線南下15.5公里處棄置，接著繼續到機場載客。

▲郭婦經營停車場還有多筆房產，家境富裕。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

由於許男犯後並未全部坦承犯行，僅在法庭上鞠躬道歉，實際上都未與死者家屬和解或是賠償，法官認為他態度不佳、道歉是為了換取輕刑，只是考量到沒有前科紀錄，經過長期監禁和教化應該還有重新做人的機會，難以認定達死刑的程度，因此一、二審都依強盜殺人罪判處無期徒刑，且褫奪公權終生。

不過，死者的獨子在民事方面提告求償1138萬多元，目前仍被羈押中的許男既不出庭，也沒有提出任何書狀陳述，新北地院法官最後判他須賠償家屬喪葬費用和精神慰撫金，共403萬元，全案仍可上訴。