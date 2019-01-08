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25公分圓錐玻璃棒塞肛門卡住　小鮮肉夾著衝急診：醫生救我！

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25公分玻璃棒塞肛門，小鮮肉取不出大喊「醫生快救我」。（圖／翻攝自杭州網）

▲醫護人員一看都傻眼了。（圖／翻攝自杭州網，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江一名20多歲的年輕男子1日下午匆忙跑到當地醫院急診室，一進門就大喊「醫生快救救我」，經過檢查才發現是他玩得太過火，把一根25公分長的玻璃棒塞進肛門裡，甚至已經深入至乙狀結腸的位置，加上形狀不規則，花費半小時總算獲救。

根據《杭州網》報導，同德醫院肛腸科醫生回憶，1日下午鄰近下班時間突然有位年輕人衝進急診，一進門就焦急大喊「醫生救救我」，接診的醫生先安撫情緒再仔細詢問病情，他才不好意思地說，「上午在家休息玩得太過火，把一根又粗又大又長的玻璃棒塞進肛門內，後來自己想取出，試了半天都失敗，下午感到腹部不適、肛門脹痛，這才不得不來就醫。」

25公分玻璃棒塞肛門，小鮮肉取不出大喊「醫生快救我」。（圖／翻攝自杭州網）

▲玻璃棒兩端都是圓錐狀，形狀特殊才會很難取出，拉直後總長度約25公分。

醫護人員檢查確實發現有個光滑的圓錐異物卡在腸道內，而且左上腹疑似有條狀硬物的形狀，初估應該有20公分長，於是馬上安排檢查並辦理住院手續，經過電腦斷層掃描，這跟兩端都是圓錐狀的玻璃棒已經從直腸穿到乙狀結腸的位置，手術麻醉後由兩位醫生合作，花費半小時總算徒手取出。在場的醫護人員看到玻璃棒總長25公分，最粗的部位大約有5公分，都覺得很傻眼。

幸好玻璃棒並沒有造成直腸出血，男子住院觀察一天就辦理出院，離開前還握著醫生的雙手頻頻道歉，「以後再也不會做這傻事了。」負責手術的副主任醫生包向東提醒，直腸異物可能會造成腸黏膜損傷，嚴重的話會引起消化道大出血、腸穿孔等症狀，如果引發感染，還有可能出現肛門失禁等併發症。

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