影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子，7日下午3時許開車違停在新莊區中原東路89巷口時，被巡邏警方發現他有意閃躲，員警上前示意攔檢時，林男立即心虛加速逃逸，警方追逐了190公尺後將其攔停，但林嫌仍不停車反衝撞員警，造成員警左膝及左小退擦挫傷，但林男也遭支援警力制伏，並在車內被搜出大量跳跳糖包裝毒品及安非他命，隨即被帶回派出所偵辦。

▲毒蟲拒檢加速衝撞，導致員警左膝以及左小腿挫傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，22歲的林姓男子過往有毒品相關前科，7日下午3時許違停在新北市新莊區中原東路89巷上，而轄區頭前派出所警員包豐榮、王崇儀執行巡邏勤務經過時，發現林男駕駛的黑色小客車有意要閃躲警方，打算上前盤查並示意攔檢時，林男急踩油門加速逃逸。

員警發現異狀尾隨在後，並呼叫線上警力支援，追逐約190公尺到新北大道與福前街口前試圖將轎車攔停，但林男卻無視員警生命安危，仍衝撞員警包豐榮，直到機車卡在車頭下，林男才放棄掙扎。

警方表示，在林姓嫌犯轎車的後車廂內發現一個牛皮紙袋，並發現4包安非他命、231包跳跳糖包裝的毒品及吸食器；林嫌辯稱，是欠他5萬元債務的友人為了還債，才拿這個牛皮紙袋來抵，並不知道裡面是毒品，警方訊後依照妨害公務及毒品危害防制條例移送偵辦。

▼員警遭撞倒地後受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方搜出大量跳跳糖包裝毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）



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