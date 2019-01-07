　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子，7日下午3時許開車違停在新莊區中原東路89巷口時，被巡邏警方發現他有意閃躲，員警上前示意攔檢時，林男立即心虛加速逃逸，警方追逐了190公尺後將其攔停，但林嫌仍不停車反衝撞員警，造成員警左膝及左小退擦挫傷，但林男也遭支援警力制伏，並在車內被搜出大量跳跳糖包裝毒品及安非他命，隨即被帶回派出所偵辦。

▲▼毒蟲拒檢加速衝撞，導致員警左膝以及左小腿挫傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲毒蟲拒檢加速衝撞，導致員警左膝以及左小腿挫傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，22歲的林姓男子過往有毒品相關前科，7日下午3時許違停在新北市新莊區中原東路89巷上，而轄區頭前派出所警員包豐榮、王崇儀執行巡邏勤務經過時，發現林男駕駛的黑色小客車有意要閃躲警方，打算上前盤查並示意攔檢時，林男急踩油門加速逃逸。

員警發現異狀尾隨在後，並呼叫線上警力支援，追逐約190公尺到新北大道與福前街口前試圖將轎車攔停，但林男卻無視員警生命安危，仍衝撞員警包豐榮，直到機車卡在車頭下，林男才放棄掙扎。

警方表示，在林姓嫌犯轎車的後車廂內發現一個牛皮紙袋，並發現4包安非他命、231包跳跳糖包裝的毒品及吸食器；林嫌辯稱，是欠他5萬元債務的友人為了還債，才拿這個牛皮紙袋來抵，並不知道裡面是毒品，警方訊後依照妨害公務及毒品危害防制條例移送偵辦。

▼員警遭撞倒地後受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼毒蟲拒檢加速衝撞，導致員警左膝以及左小腿挫傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方搜出大量跳跳糖包裝毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼毒蟲拒檢加速衝撞， 導致員警左膝以及左小腿挫傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

【還有其他新聞】

影／驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

快訊／樹林綑綁母女！檢認「老闆涉重罪」聲押　移工5萬交保

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

ET快訊
年終0薪水年後發　公司：體恤員工可借「1萬五元整」
學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！　曾是牙套妹回家就痛哭

關鍵字：跳跳糖,新莊,毒品

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

影／座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

影／在韓粉臉書留言嗆「炸死蔡英文」　保全被傳喚才知「事情大條」

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

女騎士立中柱「踩錯邊」慘了！　右腳卡機車縫隙斷桿脫困

6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

前女友背部裸照遭分享　少年撂人毆打拍裸照索遮羞費

影／電視遙控器干擾夾娃娃機　10元輕鬆夾走千元日本航海王公仔

影／桃園公車路口擦撞　女騎士慘遭後輪輾爆頭亡

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

前女友背部裸照遭分享　少年撂人毆打拍裸照索遮羞費

影／電視遙控器干擾夾娃娃機　10元輕鬆夾走千元日本航海王公仔

影／桃園公車路口擦撞　女騎士慘遭後輪輾爆頭亡

男女議員一起住了半世紀　百歲人瑞打官司要對方搬家

豪宅活活掐死座艙長　狠夫羈押禁見！

影／快速道路「霸氣鳴笛攔截」迷路逆向伯　霸氣哥：救人是我的天職

老董餐廳樓梯摔倒癱瘓求償3千萬　逾請求時效判賠364萬

找到了！國2少女離家2個月已返校　否認遭24歲男子帶走

移民署推半年專案　逾期滯台移工「自首」免罰

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

王岐山將出席達佛斯論壇　「是否會見川普？」陸外交部回應了

PRADA惡魔牛排菜單搶先看　牛排1880元起、沒低消

日本八代市長中村再訪基隆　林右昌：盼教育文化、體育合作交流

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

日男「報復社會」跨年駕車輾人群　事後執勤交警持槍自戕亡

有辦有保佑　土銀媽祖卡再辦5千卡「過火」儀式

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

北榮心房顫動「新發現」　路透社跨海專訪電燒名醫陳適安

徐國勇推廢調度司法警察條例　葉毓蘭：法務部再反對就回靠夭

三寶騎士「見縫就鑽」撞保桿　後座妹慘卡腳...網：還沒道歉

社會熱門新聞

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵..

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因..

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

騎士違規左轉遭撞亡　求償判免賠

暗戀帥射擊士！中士班長偷含3分..

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

國二女失蹤2個月　家屬怒報案找..

以為交到空姐「長榮隋棠」　結果..

6屁孩霸凌少女30萬和解　恐龍..

快訊／台中男跳陸橋　卡自強號車..

即／座艙長妻遭夫掐死！斷氣前求..

快訊／男跳陸橋全身骨折　深夜不..

這公司「年終26個月」　尾牙3..

新婚老公天天神隱　做攝護腺保養

更多熱門

相關新聞

查大睹場　起獲百萬賭資及毒品　

今年才剛過不到1週，即由台南市永康警分局率先查獲職業大賭場，1月6日凌晨1時25分許，在永康區中華路查獲50人天九牌職業大賭場，查扣賭資105萬5700元、抽頭金、天九牌、骰子、監視器、無線電、記事本、手機及K他命2包等證物，全案依賭博、毒品罪嫌及社維法等移送台南地檢署偵辦。

心情差縱火燒國民黨不　又偷健保卡判刑

女助理吸毒暴斃　竟是同事餵毒

漁船停岸　風大到吹翻船

查獲泰籍觀光逾期女子　施用毒品

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

孫生公開「被消失」反骨真相

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　網友憤怒

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面