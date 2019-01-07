警直搗大賭窟起獲百萬賭資及毒品　50名賭客「嚇傻舉手投降」

▲台南市永康警分局查獲職業大賭場，查獲50名睹客、賭資1百多萬元及K他命毒品等證物，台南市警局副局長林金郎、督察長林清求代表市警局長黃宗仁，前往永康分局頒發破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年才剛過不到1週，即由台南市永康警分局率先查獲職業大賭場，1月6日凌晨1時25分許，在永康區中華路查獲50人天九牌職業大賭場，查扣賭資105萬5700元、抽頭金、天九牌、骰子、監視器、無線電、記事本、手機及K他命2包等證物，全案依賭博、毒品罪嫌及社維法等移送台南地檢署偵辦。

永康分局於上周接獲情資，有不肖人士想以足體養生館為掩護，夜間在其樓上經營起職業賭場，警方立即前往蒐證，並報請台南地法聲請搜索票獲准，經埋伏多夜，6日凌晨見時機成熟，員警迅速衝入控制1樓把風者，並上樓破門進入破獲天九牌大賭場，警方破門而入時，所有賭客幾乎嚇傻，還有人主動舉雙手投降。

警方清點後總計現場有男女賭客有50人，共查扣查扣賭資105萬5700元、抽頭金1萬5200元、天九牌、骰子、監視器、無線電、記事本、手機等證物，另警方還在1樓地板發現2包毒品愷他命，28歲蔡姓賭客當場坦承為其所有，依毒品罪嫌移送偵辦。而現場賭場林姓負責人（39歲）、持牌及負責把風者等7人，依賭博罪嫌移送偵辦，餘賭客43人依社會秩序維護法裁罰。

台南市警局副局長林金郎、督察長林清求代表市警局長黃宗仁，前往永康分局頒發破案茶，慰問同仁辛勞。警方說年關將近，不少賭徒蠢蠢欲動，但賭博常衍生許多社會治安與員警風紀問題，永康警有決心強力防範與掃蕩，呼籲民眾勿存僥倖心理，趁年節期間從事賭博等不法行為。