王義川抗議肉品市場不遷建　中市府：盧市長承諾會遷

▲前交通局長王義川7日到中市府抗議肉品市場不遷建一案。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

台中肉品市場遷建案惹議，參選北區、北屯區立委補選的前交通局長王義川，7日到中市府抗議，指台中市長盧秀燕「選前承諾遷建、選後任內不遷」；對此，新聞局長吳皇昇回應，新市府團隊已承擔下來並積極處理中，盼王前局長正視事實，與市府協力討論並做好雙向溝通，才是市民之福；經發局表示，肉品市場有要遷，但不是遷到烏日，這是盧市長的承諾。

王義川說，盧市長競選期間，向北區民眾允諾肉品市場要遷移，政見清楚寫在競選文宣上，沒想到前幾天在烏日的公開行程，又說任內北區肉品市場不會遷建，王直呼「秀燕不要騙、肉品要遷建」；王指出，肉品市場遷建案在前市長胡志強時期就規劃，上任市長林佳龍推動遷建案，地方都很期待，就等盧市長落實。

▲新聞局長吳皇昇回應，新市府團隊已承擔下來並積極處理中。（圖／資料照）



台中市經發局說明，台中肉品市場原規劃遷址烏日案，因民眾目前並無共識，已於2018年7月停止環評作業，計畫要從北區遷走，但目前不選在烏日，這是盧市長的承諾。

吳皇昇指出，理解王前局長的選戰壓力，但也請王認清前市府政務官行政溝通不足而產生的後遺症；吳說，盧市長在此議題上始終回應民意，要求市府強化行政溝通，避免區域間的糾紛，才能尋求真正的雙贏。